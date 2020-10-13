日前一名男子曾於臉書社團看見「林森北路超兇洗頭妹」便留言回應，豈知，慘遭老婆截圖，並語帶威脅問「要洗頭嗎？」嚇得急忙求饒，但老婆還是氣得幫他預約，而這名爆紅的「林森北超兇洗頭妹」，也開粉絲專頁，引不少網友湧入按讚。

7月間，這名男子在臉書社團《爆廢公社》崩潰發文指出，自己當時手殘回覆了「林森北超兇洗頭妹」貼文留言後，卻被妻子發現截圖，並跳針式質問「要洗頭嗎？」只貼文中一名女子，胸前超兇車頭燈，正專業地替男客人洗頭，讓他看了臉紅心跳，當時也引發不少網友敲碗「髮廊地點」，並有知情人士透露「她超難約」。

「麵包小姐姐」不吝嗇地在臉書粉專曬出邪惡視角，讓男網友暴動。（圖／翻攝自面包小姐姐臉書粉專）

讓這名人夫心癢難耐的「超兇洗頭妹」的臉書粉專也曝光，暱稱為「麵包小姐姐」是一名髮廊助理，髮廊位置則位於林森北路及錦州街附近。她臉書中不吝嗇地曬出前凸後翹的好身材，拍攝照片的視角也相當多，讓不少男網友暴動、大飽眼福。

男網友紛紛敲碗問髮廊位置，並糾團洗頭。（圖／翻攝自PTT）

粉專中泛有不少男粉絲留言「下一個百萬網紅，就是你了」、「女神」、「這已經是大漢堡，不只是麵包了」、「這空隙，不簡單」、「真心想把頭埋進去」；另外「麵包小姐姐」也在PTT受到大批鄉民討論，並表示「我什麼頭都給她洗」、「所以洗頭要去哪排隊？」、「糾團洗頭嘍」。

(中時新聞網)