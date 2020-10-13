一名婦人發現自己放在銀行的21萬存款突然被轉出，報警處理後發現，轉帳的兇手竟然是自己的兒子，更令人意外的是，警方追回的金額，比她原本的存款還多，讓她傻眼：難道賺到？

根據《新浪》報導，大陸重慶一名婦人，日前到銀行領錢時，發現自己的5萬多人民幣（約新台幣21萬元）存款不翼而飛，後來銀行告知錢是被轉到某個支付寶帳戶，經過警方追查，意外發現這個支付寶的帳戶持有人竟然是婦人的12歲兒子。

警方表示，少年被訊問時，一開始眼神閃爍，後來才坦承是他做的，純粹只是想幫自己增加零用錢而已。此外，由於警方追回來的款項比婦人原本的存款還多，經了解才知道，原來是因為少年的支付寶帳戶有理財功能，因此追回時還多了利息，意外「賺到」一筆，讓婦人哭笑不得。

根據刑法第339條之2之「以不正方法從自動付款設備取得他人之物罪」，不正方法包含「無權使用他人提款卡」之情形，故使用偷來的或未經本人同意去使用金融卡、提款卡、現金卡領錢皆成立。

(中時新聞網)