老母親搭錯地鐵，因為要重新等車，女兒氣不過，竟然不顧旁人眼光一連狠踹母親6腳，最後還猛推一把，女兒手插口袋對老母施暴將近20秒的畫面被一旁目擊者錄下，影片曝光後驚呆眾人。

綜合大陸媒體報導，湖北武漢一名手推2個行李箱、持手提袋，還揹著一個大背包的母親，手忙腳亂的帶女兒上地鐵時，因不熟悉班次，不小心搭錯車，正在等下一班車時，突然遭女兒用力猛踢，讓雙手都提重物的母親差點跌倒，被一旁的目擊者拍下。

報導指出，女兒因不耐煩，竟然直接往母親的腰部和臀部狠踹，而且越踹越猛，連路人都看不下去，趕緊擋住女兒勸阻，女兒最後還怒推母親一把，才轉身離去，而母親則全程不發一語，默默地忍受這一切。目擊者透露，事發當時少女手插口袋、表情很兇狠，甚至連上前阻擋的路人都一併攻擊。

影片曝光後引起眾怒，不過也有不少網友無奈留言「就是教育失敗，沒啥好說的」、「家長的溺愛，導致孩子的蠻橫」、「這是當媽的太失敗」、「這樣的家長不值得同情」。

(中時新聞網)