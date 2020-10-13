老母親搭錯地鐵，因為要重新等車，女兒氣不過，竟然不顧旁人眼光一連狠踹母親6腳，最後還猛推一把，女兒手插口袋對老母施暴將近20秒的畫面被一旁目擊者錄下，影片曝光後驚呆眾人。
綜合大陸媒體報導，湖北武漢一名手推2個行李箱、持手提袋，還揹著一個大背包的母親，手忙腳亂的帶女兒上地鐵時，因不熟悉班次，不小心搭錯車，正在等下一班車時，突然遭女兒用力猛踢，讓雙手都提重物的母親差點跌倒，被一旁的目擊者拍下。
報導指出，女兒因不耐煩，竟然直接往母親的腰部和臀部狠踹，而且越踹越猛，連路人都看不下去，趕緊擋住女兒勸阻，女兒最後還怒推母親一把，才轉身離去，而母親則全程不發一語，默默地忍受這一切。目擊者透露，事發當時少女手插口袋、表情很兇狠，甚至連上前阻擋的路人都一併攻擊。
影片曝光後引起眾怒，不過也有不少網友無奈留言「就是教育失敗，沒啥好說的」、「家長的溺愛，導致孩子的蠻橫」、「這是當媽的太失敗」、「這樣的家長不值得同情」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。