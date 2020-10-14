蘋果（Apple）在14日凌晨舉辦了第2場秋季新品發表會，與9月份Apple Watch Series 6以及第4代iPad mini的發表會一樣，歷時僅一個小時，可說是內容相當緊湊。但是，從用時很短這一點就可以曉得，發表的新品並不多，其中頗受期待的Apple Studio耳機以及AirTag配件等，都沒有正式推出，究竟何時發表令人費疑猜。

在蘋果10月發表會前，包含Apple Studio頭戴式無線耳機、AirTag藍牙追蹤配件、新款Apple TV、HomePod mini以及搭載Apple Silicon的Mac，都傳出有望跟iPhone 12系列一同發表，最後只有HomePod mini成功上位，但也因此讓其他新品的發表時間更難猜。

由於蘋果不會在iPhone 12系列盒裝中附上EarPods有線耳機（以及充電器），因此傳出蘋果可能推出AirPods Studio頭戴式無線耳機，提供消費者更多選擇。且先前傳出蘋果下架第三方無線耳機以及喇叭，清出線上商店以及實體店的空間，為的就是讓AirPods Studio以及HomePod mini能擁有完整的展示空間，但是AirPods Studio並未在本次發表會中亮相。有可能是因為蘋果才發表AirPods Pro約一年時間，為了留給產品更長的生命週期才未讓AirPods Studio登場；但也有可能是因為產品的性能還不符合蘋果預期，因此未能即時推出。

至於AirTag這款支援藍牙的追蹤裝置，早在9月發表會前就傳出會登場，但已接連錯過兩場發表會。近期已有爆料者指出它的發表時間被延後到了2021年3月份，究竟會不會成真，可拭目以待。

至於Apple Silicon Mac，對於蘋果來說實在是太具劃時代意義，先前財經外媒就預測蘋果會在11月專門為它辦一場發表會。嚴格來說這並不為過，畢竟Apple Silicon Mac相比搭載Intel處理器的Mac來說，預計續航力將會更為提升，價格也有望下調不少。再加上晶片的指令集完全不同，Apple Silicon Mac將可支援所有iOS、iPadOS的App，也很需要開發者能進一步適應。且只要在今年內發表，蘋果也就不算違背了WWDC20承諾要在今年內推出Apple Silicon Mac的說法。換句話說，目前為止仍有不少可準備的時間。

而由於美國將在11月3日舉辦總統大選，為避免新品消息被總統選舉相關新聞稀釋，預計蘋果可能會等到11月中旬之後才會發表Apple Silicon Mac，上市日期則以壓在傳統購物季起始點，也就是感恩節（11月26日）之前來說最為合理。

(科技)