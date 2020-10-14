一名著朱姓男子買手機結識A姓女店員，女方對朱男頗有好感，2年後相約到KTV唱歌，但A女醉倒後，同事朱男帶他到摩鐵休息，但一再提醒「你不能碰我、不可以撿屍」，朱男仍忍不住趁女方熟睡時硬上，但A女事後要求男方負責，男方卻告知已有女友，A女因此不斷糾纏，朱男在受不了下，直接衝去女方家向她父母認罪，並懇求女方「拜託告我」，為此朱男遭判3年6月，經上訴後被高院駁回，仍可上訴。

根據判決書記載，朱姓男子於104年11月間某日，因購買手機商品而結識Ａ 女，其於106年9月15日晚上11時許，邀約Ａ女單獨至KTV唱歌喝酒。到了隔日凌晨2時許，Ａ女因不勝酒力，而在包廂內之廁所嘔吐，且無法自己行走。朱男順勢提議至汽車旅館休息，待清醒再返家，Ａ女則要求朱男「不能碰我、不可以撿屍」，朱男也當場允諾。

抵達摩鐵後，朱男見Ａ女因酒精作用產生醉意而意識不清，偷偷在床上褪去Ａ女內外衣褲後，強行硬上得逞Ａ女清醒後，發覺身上一絲不掛，且下體有痛感，立刻質問朱男是否性侵他，朱男也坦承兩人阿生性行為。因A女對朱男有好感，於是雙方又再度發生一次關係。

事後兩人仍有聯繫、見面，但某日朱男卻告知Ａ女已有女友後，A女醋勁大發而發生爭吵，朱男不斷希望結束與Ａ女間之關係，但A女仍不斷的瘋狂糾纏朱男。

朱男受不了女方糾纏，於是主動跑到女方家中對其母親表示自己對A女做出不禮貌的行為，感到很抱歉，但A女發現朱男到家中，立刻拉著朱男到派出所去，遂於107年1月2日晚間10時許，前往Ａ女住處，向Ａ女父母道歉，但受到Ａ女阻止，朱男最後受不了，只好跟A女說，「那你就告我好了」，這時才要求朱男一同前往派出所報案。

一審時朱男不斷辯稱雙方是合意性交，是女方由愛生恨要報復。但法官審理認為，不管雙方是否男女朋友，且朱男還為此向女方父母道歉，顯然他們酒後性交並非合意，依乘機性交罪判朱有期3年6月，案經上訴，台中高院審結維持原判。全案仍可上訴。

(中時新聞網)