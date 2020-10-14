機車是相當方便的代步工具，但不少人都有被亂放東西的經驗，其中，有一名男網友曝早上出門時，便發現機車後座被放了一顆肉粽，讓他傻眼，不知如何是好，有知情網友一看都覺得不太妙，便要他趕緊請法師來處理了。

有一名男網友於臉書社團《爆怨公社》提及，「早上要出門發現摩托車被放了一顆粽子，該如何是好？」他還在文末加註了5字髒話表達憤怒。從照片中可以看見，一顆粽子就被擺放在機車後座的架子上，整顆粽葉還未用繩子綑綁，一整排機車，就唯獨原PO的機車被擺放，令人撥不著頭緒。

情況如此詭異，但卻引來不少網友逗趣表示「當早餐」、「或許是有情人的愛心早餐」、「怕你騎車餓了」、「愛慕者」、「吃飽再上路」。如此眾多的留言中，也有知情人士透露，機車被擺放肉粽是有原因的，該網友解釋道：「送肉粽！好像是因為儀式的時候 有路過此路段 看到你的疑似有被煞到，所以放一顆肉粽幫你機車解煞」；更有網友要他趕緊請法師來處理了。

而所謂「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是種民間的傳統除煞儀式，為臺灣喪葬習俗之一，「肉粽」、「麵線」都是臺語的黑話，指上吊，先民認為吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會一而再地尋人為替，以求自己的超度轉世。

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(中時新聞網)