腎臟科醫師洪永祥日前上節目分享案例。(截自《醫師好辣》YouTube頻道)

省錢省過頭！腎臟科醫師洪永祥日前分享一例慘案，一名媽媽主訴10歲大的女兒在某次發燒後，醫生叮囑要多喝水，但卻讓她的異位性皮膚炎開始發作，猛抓後導致皮膚「流水流湯」，就醫也找不出原因。而當洪永祥一看到小女孩的「水壺」後便明白出事原因。

洪永祥日前在節目《醫師好辣》上分享，自己有名30多歲的女病患平常就診看高血脂，在有次看診時她突然詢問「醫生，喝水會不會讓小朋友異位性皮膚炎再發作惡化？」接著說明自己就讀小學四年級的女兒，1年前因泌尿道感染發燒，聽從醫生的話要多喝水，但卻造成鮮少發作的異位性皮膚炎復發，讓她困惑是否為喝白開水造成此情形。

聽到這樣特殊的情形，洪永祥便請她下次將小女孩喝的水以及水壺一起帶來。1個禮拜後母女同時進到診間，這時洪永祥看見小女孩皮膚因為異位性皮膚炎而抓的「湯湯水水」已看不見原本細嫩的皮膚。接著他發現小女孩身上揹著「喝過的寶特瓶」裝水，且使用長達1年都沒換過，詢問之下才知道，原來該母親是為了節省，並沒有另外買過水壺。

這樣的節省方式讓洪永祥看了直搖頭。他進一步解釋，一般寶特瓶最多使用1個禮拜，因其中含有塑化劑、重金屬「銻」，在飲用過程中會不斷溶解出來，導致小朋友喝下含有重金屬及塑化劑的水。若小朋友長期接觸塑化劑，除了誘發異位性皮膚炎、氣喘外，還會引發性早熟。這也讓該母親嚇壞：「難怪她才小四，已經來月經」。最後，洪永祥也叮嚀「不該省的真的不要亂省，否則影響到健康真的得不償失」。

(中時新聞網)