深綠護中天？阿扁發聲挺 提醒民主價值創黨精神不能忘！《頭條開講》完整版 2020.10.14

國民黨革實院院長羅智強日前接獲爆料，指「中天電視台關定了」，而國家通訊傳播委員會（NCC）將針對「中天電視」換發新聞台事業執照，於10月底舉辦聽證會。對此，綠委高嘉瑜直言，這次的事件不應讓外界認為有政治力介入，且要杜絕這樣的疑慮，否則將重創NCC的公信力。

高嘉瑜14日在政論節目《頭條開講》中表示，期待NCC獨立行使職權，且必須要中立，因為言論自由和新聞自由是最高價值，過去民進黨的價值也一直都是這樣。

高嘉瑜坦言，這次的事件不應該讓外界認為有政治力介入，也要杜絕這樣的疑慮。關於此事是否和之前總統府洩密疑雲不謀而合，她認為應適度澄清，不然容易被扣帽子。並指出，現在的發展不是我們所期待的，我們還是期望讓雙方都有一個表達立場的機，找出捍衛新聞價值跟言論自由的平衡點，不要讓外界認為是政治力介入或視有利益衝突。

高嘉瑜指出，現在陰謀論滿天飛，會造成誤導，並讓政府的公信力和NCC的獨立性受到質疑，而政府也應對此澄清，否則這些言論除會傷害政府，也會傷害人民對新聞自由的期待。

高嘉瑜也說，雖然各家媒體立場各異，但NCC應該就是否平衡報導、呈現真相、扮演好第4權角色等標準來評量，並讓大家來判斷，今天這樣的判決是否合情合理，不要說做出來的東西，很容易被影射或被認為有陰謀論，這樣NCC的獨立性和公正性就會受到質疑。

(中時新聞網)