《台南爆料公社》今天有1名網友表示，1棟公寓的房東貼出了一張令人感到不可思議的公告，讓男網友直呼這麼好的美景，真的在台南有發生嗎？貼文PO出，立刻引起網友的暴動回應，都紛紛詢問這地址在哪，要搬過去住可以天天賞心悅目。

此名男網友看到台南的某處公寓所貼出的公告，立即將其拍下PO上版來，並且分享給各個網友詢問，在台南真的可以發生這麼好康的事嗎？男網友表示，房東所公告的事項，第一項真的是眾多男人的福音，在老式建築較多的台南區，還是能看到好山好水好風景，令房客也可以居住的開心，然而第二項、第三項似乎就沒那麼讓房客感到愉悅。

據了解，房東所張貼出的三條規定項目，第一條主要是麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身僅穿內褲；第二條則為要求男住戶們請勿在陽台吸菸；最後第三條是觀賞時禁止把煙蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦。

網友也說出事實，照片中打赤膊的女生其實是在中國所拍，網友認為能夠將兩張內容放在一起，也能夠連結的起來真的非常厲害。

對於房東新張貼的三條規定，網友紛紛回應：「好山好水好身材」、「有這棟租屋訊息嗎」、「亂丟菸蒂真的不好」；也有網友認為現今倡導兩性平等，「男生可以打赤膊為什麼女生不行」、「無限支持女性打赤膊」、「男女平權，從你我做起」、「支持女生打赤膊」。

(中時新聞網)