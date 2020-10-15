印度女性人身安全長期是個嚴重議題，至今仍無法有效得到任何的解決方示。印度日前傳出1名28歲美魔媽帶著僅5歲大兒子外出辦事，卻慘遭7名大漢擄走，還將美魔媽當做洩慾娃娃共享輪流使用，爽後將美魔媽的5歲大兒子勒死，將屍體直接丟入水池，當地警方仍進一步調查釐清中。

這名28歲的美魔媽，只是帶著5歲大的兒子前去銀行申辦手續，不料途中卻遭到5名大漢綁票，直接擄走到一間房內，淪為他們的情趣娃娃共享使用，淒慘的是美魔媽的5歲兒，在這禽獸5男完事後，直接被當場勒斃，屍體也被狠心丟入水池裡，讓美魔媽心疼不已。

美魔媽的父母驚覺自己女兒這麼晚尚未返家，擔心的分別出外尋找，也趕緊報警處理，卻不知自己的女兒已經慘遭5名淫棍的摧殘，讓全家人相當難過。

當地警局長巴提克（Manoj Kumar Pathak）表示，直到數天後的凌晨3點，才在村莊附近的水池裡，發現奄奄一息的母子兩人，5歲兒從池內撈出時，已經死亡多時，至於媽媽則緊急送往醫院搶救，後續局長表示，目前已逮捕1名50歲兇嫌，其餘仍持續全力追捕當中。

(中時新聞網)