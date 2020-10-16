老婆偷吃而小王竟是大30歲的「勇伯」，讓綠帽夫好崩潰！桃園一名41歲的人妻，在公園散步時與年近70歲的小王「勇伯」勾搭上，兩人到摩鐵發生關係，期間小王還拍攝性愛照，直到人夫收到有人翻拍性愛照，發現主角竟是老婆，氣壞提告並求償200萬元。

綠帽夫控訴，與妻子結婚3年多，婚姻卻遭到小王破壞，不僅多次約妻子出去玩，還到摩鐵激戰並拍下性愛照片，是共兩人共同朋友發現，將照片翻拍給綠帽夫，偷吃行為才曝光，對此綠帽夫表示由於心情受影響，出現焦慮、憂鬱等症狀，遂向小王、妻子求償200萬元。

針對綠帽夫控訴，小王辯駁，兩人於2019年12月，在公園散步時認識，接著講好性交易價格後，便前往摩鐵「完成交易」，同時經過人妻同意，才會拍攝性愛照片，當時不知道女子是人妻，直到與朋友聚會時喝醉，遭對方翻拍手機裡的性愛照，才知道女子已經結婚。

法院審理此案時，認為丈夫因為妻子、小王私下來往、還發生性行為，精神承受極大痛苦，一般人遇到配偶與他人過從甚密、超過朋友界線，通常會煩惱婚姻不保，感覺到背叛，進而產生焦慮、憂鬱、失眠等身心狀況，最後審酌雙方學歷、職業及收入，判人妻、小王應賠償人夫50萬元。

(中時新聞網)