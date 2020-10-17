新北市一位妻子外遇小王近一年的時間，某日突然覺得對秘密戀愛「膩了」，想收心並重新經營與丈夫冷卻的感情，便對小王提出分手，小王認為自己淪為洩慾工具，便報復性的在人妻的機車上貼字條公開姦情，丈夫得知被戴綠帽後超崩潰，氣得對老婆與小王提告。

起訴書指出，新北市一位人妻偷情時間長達一年，也常跑去小王的住處大玩床上運動，某日卻突然以「回歸家庭」為由結束不正當關係。而小王不甘付出的感情遭辜負，認為自己再怎麼努力都毫無名分，只是滿足人妻性慾的工具，便興起報復念頭，大膽在人妻的機車上貼出字條，昭告世人他倆曾有姦情。

而小王貼出的字條湊巧被原配看見，被戴綠帽的丈夫無法承受妻子外遇，當場放聲大哭，不僅如此，附近的鄰居也都看見字條，七嘴八舌地嚼舌根，丈夫不堪承受精神壓力，便向兩人提告。

對此，小王則當庭辯駁他不曉得她已婚，人妻則當場打臉小王，自曝過去出遊時曾秀出身分證配偶欄，兩人也有互加臉書，他不可能沒看見她所發出的家庭照片。檢方偵查後，認兩人確實有一腿，不採信小王的說法，依通姦、相姦罪起訴兩人。

(中時新聞網)