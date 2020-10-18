高雄市一名李姓男子新婚才10天就入獄服刑，謝姓妻子卻和網友發生一夜情還懷孕產子，李男氣得提告求償100萬元精神慰撫金。謝女辯稱兩人關係早破滅，沒有一夜情也會離婚，只是不忍殺害腹中小生命，才選擇生下。橋頭地院法官審理認為，被告與網友發生一夜情後沒再往來，並非婚姻關係中與他人另行建立長期親密關係，原告求償金額過高，判女方賠償5萬元。可上訴。

判決指出，李男與謝女於2016年6月結婚，李男指控，妻子2017年10月9日產下小孩，小孩是她懷孕34周4天所生，反推受孕日應為2017年的1月26日；但他2016年6月至2017年4月因案入監服刑，因此非他所生。兩人在孩子出生前即離婚。

李男認為謝女在婚姻關係存續期間與他人通姦，並產下小孩，嚴重侵害他的配偶身分法益且情節重大，造成他精神上重大痛苦，因此求償100萬元精神慰撫金。

謝女則辯稱，兩人只交往1個多月就結婚，婚後數天對方就入獄，感情基礎薄弱，她獨自承擔家務心力交瘁想離婚，於2016年11月間搬離住處。

謝女說，與網友發生一夜情後就再也沒聯絡，並非在婚姻關係中另結新歡；她因不忍殺害腹中生命，決定生下。她強調，和李男婚姻早已破滅，就算沒發生一夜情也會離婚。

橋頭地院法官認同謝女說法，兩造相處時間不長，難謂夫妻感情基礎深厚，且謝女一夜情後未再與網友有往來，並非於婚姻關係中與他人另行建立長期親密關係。原告求償100萬元實屬過高，應以5萬元為適當。全案可上訴。

(中時新聞網)