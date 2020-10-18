女星Makiyo走過醉毆小黃運將風波，漸漸擺脫低潮回到螢光幕前，言行成熟收斂許多，日前演藝圈前輩羅霈穎過世，Makiyo為她的後事盡心盡力，還幫羅姐畫了最後妝容，最近她在節目上透露，羅霈穎過世前一天，她有傳訊問候但遲遲沒收到回覆，沒想到隔天卻是收到羅姐過世的消息，讓她感觸很深，透露自己從小睡不著，服用安眠藥助眠已久，日前曾想戒掉，沒想到停藥3天，竟癲癇發作倒地。

Makiyo近日作客《聚焦2.0》節目，透露羅霈穎突然猝逝，讓她感觸很深，因為自己也是服用藥物睡眠的人，表示小時候因為爸媽都是忙到半夜才回家，她因此作息亂掉，一直日夜顛倒，國小開始就有睡不著的問題，她當時有跟媽媽說過這件事，求救：「媽我睡不著，睡覺壓力好大」，結果媽媽竟回應她：「那就不要睡」，讓她傻眼，自此開始她的失眠之路。

Makiyo從18歲開始服藥，多年來的經驗是，吃藥後會有很多副作用，例如會夢遊、無意識爬起來吃東西等，也會作出一些荒唐事，Makiyo透露曾經吃安眠藥後變得膽大，「想跟暗戀對象聯絡，訊息亂打一通就傳出去了」，隔天她收到男方的關心電話，但她卻對自己昨天的行為完全斷片，直呼超糗，奉勸吃藥後絕對不要碰手機。

而她就這樣吃了18年的安眠藥，長期下來有了依賴性，最高紀錄是曾經吞了10幾顆藥還沒有睡意，最近剛好藥用完了，Makiyo想說藉此就來戒看看，就停了3天沒吃藥，沒想到無預警癲癇發作倒地，讓她嚇到，如今用藥都特別小心，也呼籲：「要去控制藥物，不是被藥物控制」。

(中時新聞網)