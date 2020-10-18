游泳好手王冠閎年僅18歲，被看好代表中華隊在國際泳壇競爭。（ASICS亞瑟士提供）

18游泳好手王冠閎這個月確定加入國際游泳聯盟（ISL）卡利神鷹隊，今天傳回在比賽中刷新全國紀錄的好消息，他在200公尺蝶式游出1分50秒79，改寫自己保持的全國紀錄。

王冠閎是國內游泳項目備受期待的新生代「蝶王」，2018年世界盃游泳巡迴賽新加坡站創下200公尺蝶式1分52秒38全國新猷，去年在世界青少年游泳錦標賽200公尺以1分56秒48達到東京奧運參賽A標、搭上東奧列車，今年則受邀加入ISL卡利神鷹隊，是隊上年紀最小的成員，本月10日前往匈牙利參賽。

ISL首日賽程，王冠閎參加了男子4X100公尺自由式接力，以47秒66完成任務，第2天賽程則在最拿手的200公尺蝶式「泳」破全國紀錄，他的教練黃智勇表示，王冠閎目前身心狀態都不錯，儘管沒預期子弟兵會在匈牙利再創全國新猷，不過在當地和其他國家好手訓練、比賽，幫助王冠閎在良性競爭的環境下突破、增添信心，甚至和2012倫敦奧運男子200蝶金牌、南非好手克洛斯（Chad Le Clos）同場較勁都不怯場。

(中時 )