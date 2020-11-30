109年全國身心障礙國民運動會，完賽日傳來好消息，嘉義縣共獲得9金7銀6銅成績，一掃上屆僅獲2金7銀3銅陰霾，成績大躍進。（嘉義縣政府教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

109年全國身心障礙國民運動會，完賽日傳來好消息，嘉義縣共獲得9金7銀6銅成績，一掃上屆僅獲2金7銀3銅陰霾，成績大躍進。（嘉義縣政府教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

原訂5月在台東縣舉辦的109年全國身心障礙國民運動會，因新冠肺炎疫情影響，延至11月27至30日舉行，今完賽日傳來好消息，嘉義縣共獲得9金7銀6銅成績，一掃上屆僅獲2金7銀3銅陰霾，成績大躍進，縣府將頒發獎勵金75萬元，創嘉縣身障賽事歷來最高紀錄。

自27日起為期4天的賽事，嘉縣共派出35名選手，參加種類有田徑、保齡球、桌球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧輪鞋競速、特奧滾球、游泳等9種比賽，其中重度腦麻的選手林宜太獲田徑T31級100公尺、200公尺及400公尺3面金牌，其開朗樂觀的形象，屢屢獲得全場觀眾的關注。

選手郭祐誠獲田徑T35級100公尺及200公尺2面金牌，其中200公尺破全國紀錄，相當不容易。專攻三鐵的陳弘凱，也獲1金1銀1銅，至於選手謝華太賽前一星期還住院，原本已做好棄賽心理準備，因感覺身體稍有起色，堅持前往比賽，最終在游泳種類獲1金2銀，奮戰精神可佳。

嘉義特殊教育學校選手在特奧輪鞋競速、特奧滾球、特奧羽球也獲2金4銀5銅佳績。其中拿下1金1銀1銅的陳弘凱，雖目前人在台北工作，甚至獲邀請入籍其他縣市，但因心繫家鄉，陳弘凱拒絕挖角，堅持要為家鄉爭光。

嘉義縣政府教育處長陳添丁表示，選手克服自身限制，努力在競技場上拼搏，讓他在現場觀賽相當感動，雖然嘉縣財政不甚充裕，無法比照都會型縣市，開出高額獎勵金吸引選手，但依舊關注選手參加全國身心障礙國民運動會。

陳添丁說，今年縣府除編列訓練經費外，並採取團進團出，所有比賽經費由縣府一手包辦，另原本視為聯誼性質不發獎勵金的特奧比賽，亦於本年修訂運動獎勵金時，一視同仁，全額發給，本次嘉縣選手奪牌大躍進，應頒發的獎勵金創史上最高，預計發出新台幣75萬元。

另賽會期間，教練及選手有提出改善或精進的建議，陳添丁說，縣府會用心評估，以期做得更好，藉以提振嘉縣身心障礙國民運動風氣及競賽實力。

(中時 )