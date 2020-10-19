蘋果iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro款式將在10月23日正式開賣，上市時間比iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max提早了約一個月。到底該不該等這兩款機種，或許是不少消費者正在糾結的問題。透過以下的分析帶你提前做出決定。

iPhone 12 mini最大優勢：又輕又小

針對iPhone 12 mini，蘋果指出它是全球最輕的5G 手機，尺寸僅有131.5 x 64.2 x 7.4 mm，僅有133公克，甚至比iPhone SE(第二代）的機身更小也更輕（148公克）。對於喜愛將手機放在褲子口袋的朋友來說，iPhone 12 mini的輕巧將實現你的夢。

iPhone 12 mini與iPhone SE第二代機身比較。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 mini與iPhone SE第二代機身比較。（摘自蘋果官網）

不可諱言，iPhone 12 mini的輕巧會影響它的電池續航力（影片播放15小時，其餘iPhone 12、iPhone 12 Pro則是17小時、iPhone 12 Pro Max則是20小時），但是蘋果在讓它支援5G的前提下，也導入了Smart Data Mode(智慧型數據模式)，在必須使用5G的情況下才會啟用5G，不然則會使用4G來達到節能的目標；再加上iPhone 12 mini擁有iPhone 系列中最小的5.4螢幕，相當程度上也是節能的特性之一（螢幕較小）。綜合多樣條件下，iPhone 12 mini提供NT$23900起的價格（64GB），對不少消費者來說是相對容易入手的門檻。

iPhone 12 Pro Max獨家支援Sensor-Shift技術 相機最威風

至於iPhone 12 Pro Max，蘋果為它在主相機（廣角鏡頭）導入了獨家、唯一的Sensor-shift感測器，不僅感測器的面積比iPhone 12 Pro的廣角相機增大47%，低光拍攝效果提升了87%，由於畫素一樣維持1200畫素，在感測器面積增大的前提下，單顆畫素的尺寸從1.5 ㎛（微米）增大至 1.7 ㎛ 。這不僅將讓iPhone 12 Pro Max在低光源、夜拍的效果優於iPhone 12 Pro，也在防震的效果上更為提升，能為iPhone 12 Pro Max帶來有如數位單眼上所推出的機身防手震特點。

iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 Pro的主相機（廣角相機）規格不同。（摘自蘋果官網）
iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 Pro的主相機（廣角相機）規格不同。（摘自蘋果官網）

過去iPhone XS、iPhone XS Max，還有iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max當中，蘋果並未在這兩年的高階iPhone之間，設下不同的相機規格。但是這一點卻在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max中發生了。因此若是追求手機拍攝效果，或甚至期待將iPhone作為主要拍攝機種的消費者來說，iPhone 12 Pro Max無疑是最實力最堅強的選手。

如果這兩款機種更符合你的需求，他們將在11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市，可以發揮耐心等候他們的到來。

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(科技)

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