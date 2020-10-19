蘋果iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro款式將在10月23日正式開賣，上市時間比iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max提早了約一個月。到底該不該等這兩款機種，或許是不少消費者正在糾結的問題。透過以下的分析帶你提前做出決定。

iPhone 12 mini最大優勢：又輕又小

針對iPhone 12 mini，蘋果指出它是全球最輕的5G 手機，尺寸僅有131.5 x 64.2 x 7.4 mm，僅有133公克，甚至比iPhone SE(第二代）的機身更小也更輕（148公克）。對於喜愛將手機放在褲子口袋的朋友來說，iPhone 12 mini的輕巧將實現你的夢。

iPhone 12 mini與iPhone SE第二代機身比較。（摘自蘋果官網）

不可諱言，iPhone 12 mini的輕巧會影響它的電池續航力（影片播放15小時，其餘iPhone 12、iPhone 12 Pro則是17小時、iPhone 12 Pro Max則是20小時），但是蘋果在讓它支援5G的前提下，也導入了Smart Data Mode(智慧型數據模式)，在必須使用5G的情況下才會啟用5G，不然則會使用4G來達到節能的目標；再加上iPhone 12 mini擁有iPhone 系列中最小的5.4螢幕，相當程度上也是節能的特性之一（螢幕較小）。綜合多樣條件下，iPhone 12 mini提供NT$23900起的價格（64GB），對不少消費者來說是相對容易入手的門檻。

iPhone 12 Pro Max獨家支援Sensor-Shift技術 相機最威風

至於iPhone 12 Pro Max，蘋果為它在主相機（廣角鏡頭）導入了獨家、唯一的Sensor-shift感測器，不僅感測器的面積比iPhone 12 Pro的廣角相機增大47%，低光拍攝效果提升了87%，由於畫素一樣維持1200畫素，在感測器面積增大的前提下，單顆畫素的尺寸從1.5 ㎛（微米）增大至 1.7 ㎛ 。這不僅將讓iPhone 12 Pro Max在低光源、夜拍的效果優於iPhone 12 Pro，也在防震的效果上更為提升，能為iPhone 12 Pro Max帶來有如數位單眼上所推出的機身防手震特點。

iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 Pro的主相機（廣角相機）規格不同。（摘自蘋果官網）

過去iPhone XS、iPhone XS Max，還有iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max當中，蘋果並未在這兩年的高階iPhone之間，設下不同的相機規格。但是這一點卻在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max中發生了。因此若是追求手機拍攝效果，或甚至期待將iPhone作為主要拍攝機種的消費者來說，iPhone 12 Pro Max無疑是最實力最堅強的選手。

如果這兩款機種更符合你的需求，他們將在11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市，可以發揮耐心等候他們的到來。

(科技)