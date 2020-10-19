有別以往陸劇動輒40集、60集的超長集數，愛奇藝推出的《迷霧劇場》走精緻美劇路線，集結線上實力派演員，不論從拍攝手法、劇本，都極具水準；相較於2008年推出的《奇懸疑劇場》，《迷霧劇場》的規格和品質，完全再升級。

#十日遊戲

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《十日遊戲》改編自東野圭吾的小說《綁架遊戲》，由朱亞文、金晨主演。本劇故事主要是遊戲工作室老闆于海(朱亞文 飾)與投資人的女兒路捷(金晨 飾)一起計劃了一場綁架案，原本只是合作夥伴的他們，卻在這整個過程中陷入了愛河，繼而上演一齣綁架加查案的神祕故事；本齣劇更邀請到倪大紅客串演出，也讓這部劇一上架即得到不錯的成績。

#隱祕的角落

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改編自紫金陳的推理小說《壞小孩》。本齣劇由秦昊、王景春領銜主演，本部劇一上架即造成轟動，網獲得極高的上評價。劇情描述三位小朋友無意間在風景區，無意拍下張東升(秦昊 飾)將岳父、岳母推下山崖的驚悚畫面；原本以為整件事天衣無逢的張東升，有一天卻接到這三名小朋友的勒索電話，原以相信只要籌到錢，這三位小朋友就能把殺人的證劇銷毀，沒想到…小朋友卻不如他想像中的單純…。

#非常目擊

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《非常目擊》由宋洋、袁文康、尤靖茹、焦剛主演。該劇講述了一樁跨越20年未破的少女謀殺案，警察步步追兇，所有牽涉其中的人都背負沉重的枷鎖，霧氣瀰漫的追兇路上，充滿想像不到的危機與答案。

#在劫難逃

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《在劫難逃》是王千源、鹿晗、齊溪、喬欣、吳越、張皓然主演。該劇講述曾是刑警隊長的張海峰（王千源 飾）陷入一起連環殺人案，卻發現自己意外墜入時光倒流的輪迴漩渦中；每次輪迴，張海峰一直努力止阻女兒與前妻能免遭殺害，與嫌疑犯神秘男子鬥智鬥勇，但最終似乎仍逃不過命運！在劇中首次挑戰反派角色的鹿晗，有出乎意料的表現。

#沉默的真相

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《沉默的真相》改編自紫金陳小說《長夜難明》，由廖凡、白宇、譚卓主演。故事講述檢察官江陽(白宇 飾) 受了朋友李靜(譚卓 飾) 請託，追查一起命案。原本看似單純的案子，沒想到背後卻藏著太多不可告人的利益糾葛；每當越要查清真相時，線索就被銷毀，江陽為了查案，賠上了自己的前程，甚至是性命…

#致命願望

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《致命願望》改編自作者那多的小說《喂食者協會》，由馮紹峰、文淇、范丞丞、主演。故事講述校園裡突然流行一款神祕的APP，只要加入會員並且完成指定任務，即可達成願望，當此款APP開始慢慢傳播，也開始引起記者那多(馮紹峰 飾)和學生會會長裘文東(范丞丞 飾)的關注，面對一連串離奇的事件，他們也發現了驚人的祕密。

(中時新聞網)