香港女星佘詩曼是選美出身，在1997年獲得香港小姐季軍而踏入演藝圈，接著以演員身分打開知名度，佘詩曼並在2018年以宮廷劇《延禧攻略》的「嫻妃」再攀人氣高峰，佘詩曼事業得意，不過她至今仍是小姑獨處，佘詩曼被問到嫁豪門、擇偶條件等感情問題，她也都大方回應。

45歲佘詩曼是黃金單身女郎，她在大陸談話節目《發光的姐姐》被問到，當年參加選美後為何沒有嫁入豪門，而是選擇進演藝圈，佘詩曼也直白說當時年紀還很小：「不想，剛讀完書出來就嫁人，好奇怪」，並表示她生活就是拍戲「所以沒想那麼多，很開心一直拍，就一直這樣（拍戲）到現在了」。

不過佘詩曼仍渴望愛情，她就被推薦參加戀愛真人秀《女兒們的戀愛》，對此，佘詩曼則表示她有收到節目邀請，但她希望感情這方面能保有自己的隱私而婉拒，同時，佘詩曼也分享找男友的條件：「有趣的靈魂」。

佘詩曼不後悔自己沒結婚：「如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的」，對於愛情觀，佘詩曼豁達且有自己的想法，她不急著尋到另一半，並正能量說：「我相信我會找到的」。

(中時新聞網)