台北市議員、國民黨革實院院長羅智強，今（21）日在臉書提到父親身體健康狀況，並感謝新北市長侯友宜與新北市政府團隊，也明白為何侯友宜能拿到全國縣市長評比第一名的其中之一原因。

羅智強表示，前一陣子除了忙於關心國事、關心市政，爸爸的健康讓他非常掛心也擔心。

羅智強提起26年前，爸爸胃癌全胃割除後，從碼頭工人的工作上退休，原本健壯如牛的身體，漸漸變得衰弱，加上年紀大了，牙齒也已掉光，營養攝取更是不足，體重只剩48公斤，又因長臥、長坐缺乏運動，逐漸失去行動能力。

有一天，羅智強爸爸發現自己連站也站不起來，經朋友告知家人，新北市政府有長照服務專線1966，可以撥打看看，市府會派專業人士協助復健。家人試著撥打1966，新北市衛生局果然立即派遣專員到家裡評估，再指派專業治療師定期協助做復健、指導每日自行復健的相關知識，至今確實改善很多。

這樣的服務，讓身為兒子的羅智強寬心不少。他說，新北市政府在長照服務上的貼心、專業和熱忱，確實令市民感念不已，想來這也是侯友宜市長，為什麼能拿到全國縣市長評比第一的其中之一原因了，除藉此謝謝侯市長，也謝謝衛生局陳潤秋局長所帶領的專業團隊。

爸爸好多了，謝謝侯友宜市長和新北市政府團隊 前一陣子，除了忙於關心國事、關心市政，爸爸的健康，一直讓我非常的掛心也擔心 26年前，老爸胃癌全胃割除後，從碼頭工人的工作上退休，原本健壯如牛的身體，漸漸變得衰弱 加上年紀大了，牙齒也已掉光... 由羅智強發佈於 2020年10月20日 星期二

(中時新聞網)