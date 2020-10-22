念完碩士到底該不該繼續讀博士？一名研究生網友表示，讀博士除了可能可以留在大學當教授，若要去做其他工作好像差距不大？因此讓他非常猶豫，許多網友看完後指出，賺錢就選碩士，學術就博士，另也有人表示，雖然博士的起薪比較高，但職缺也相對少很多。

網友在PTT上發文表示，自己是名研究生，最近教授詢問他是否要繼續讀博士班，但他想了想覺得「博士除了『有可能』可以留在大學作研究當教受之外」，在其他的工作上，似乎碩士與博士之間的差距不大，可能博士略好一些，但碩士只要2年，博士卻要4年以上，到底哪個CP值高？

貼文引起網友討論，「不搞學術研究研發念博士做啥」、「博士起薪高，但缺太少了」、「土博很可憐，看過低報學歷找工作的」、「博士真的難找工作，大部分的企業博士職缺很少，除非你甘願去做碩士的缺」、「賺錢取向的話就選碩士，學術則是博士」、「土博浪費生命」。

但也有網友持不同的看法，「CP值應該不錯？但要能忍受自己還在讀博士班當米蟲，看大家都在工作賺錢的生活就是了」，還有人說，「台積電碩士畢業領4萬5、博士6萬；發哥（聯發科）碩士7萬6、博士11萬，正常五年碩畢根本調不到博士薪水，更何況台積博士職等還領先碩士2等，只是說唸書少賺的錢可能就有差了。」

(中時新聞網)