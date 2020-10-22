先前大陸爆出假名媛事件，一篇名為《我潛伏上海名媛群，做了半個月的名媛觀察者》，引發熱烈討論，文章揭發所謂「名媛」，根本都是「山寨名媛」，各式各樣奢侈品、飯店都可以合資，甚至精品絲襪輪流穿，現在又爆出一名女子，「假名媛」能力更上一層樓，成功吸金至少15億台幣。

一名年僅26歲的盧姓女子，不僅年輕漂亮，事業更是相當有成就，是大家眼中的「白富美」，只不過盧女的豪奢生活，全是透過非法集資而來，累積金額高達人民幣3億元（約台幣15億元），對投資者來說，一定沒想到竟被來自農村、高中畢業的正妹，成功騙走這麼多錢。

盧女認真經營社群媒體(圖片取自chinaqna)

盧女透露自己如何一步步吸金，她先設立一間房地產公司，2017年打算買一間二手套房，但資金不足因此向朋友借20萬（約台幣100萬），半個月必須支付10萬（約台幣50萬台幣）利息，後來沒買房子，為了還本金和利息，盧女向高利貸借錢，還款期限到了再找其他人借，借款有如滾雪球，直到2019年底，盧女負債高達1400多萬（約台幣7000萬）。

警方查扣盧女奢侈品(圖片取自chinaqna)

而且為了讓公司維持良好「信譽」，和光鮮外表，盧女還會用借來的錢包裝自己，像是貴婦美容、買名牌包等，讓債主朋友認為她資本仍然雄厚，盧女偶爾還會送出一些名貴禮物，取得債主們的信任；更是認真經營微博，其中不乏勵志喊話，例如「是否成為想成為的人並不重要，重要的是，你是否在為夢想而努力生活」、「買房的95後，恭喜」、「明天應該是忙炸一天」。

直到吸金行為遭警方逮捕，對外宣稱銀行存有2000萬元（約台幣1億）的盧女，戶頭僅剩下人民幣4萬6256元（約台幣23萬），法官認為盧女這兩年期間，在沒有實際償還能力情況下，以高額傭金、利息為誘餌，多次向30多名受害者非法集資，金額多達人民幣3億，並且將這些錢拿來還債、支付利息、消費揮霍等，最後依集資詐騙罪起訴。

(中時新聞網)