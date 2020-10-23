10月22日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前連署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部公告，今日將在大東公園與五甲肯德基旁擺攤，並刊出志工團「從白天戰到黑夜」的照片，韓粉見狀大呼感動欲淚。

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文寫道：「罷捷總部10/23向外擺攤資訊：捷運大東站1號出入口旁邊的『大東公園』（光遠路161號），下午15:00-18:30；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部『收件」及『提供第二階段連署書』，每日13:00-20:00。」

此外，「鳳山清捷行動本部」也刊出昨日（22）志工團擺攤現場照片，並特別注解「白天戰到黑夜的來臨」。照片中罷韓志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著「清潔靠你我」、「罷免黃捷 請來連署」、「罷捷有理 正義連署」等字樣旗幟及看板，不少民眾專程前往，現場民眾絡繹不絕、收穫頗豐。

消息一出，有韓粉感性表示：「真的很心疼韓市長被罷免！看到志工們的努力，真的感動得要哭了！趕快把黃捷罷掉，還高雄一個清明的政治環境！」其他網友也紛紛留言：「大家加油！一起實現正義」、「好心疼志工團們，给你們加油加油加油，好怕到時有黑手做鬼！」「一定要拚出史上最高票數！」「最愛，罷劫志工」、「心疼韓市長，快結束黃劫！」

(中時新聞網)