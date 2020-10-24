百萬網紅放火（李育群）被爆9月和JKF女郎「青青」回家過夜，被女方男友抓包後遭逼拍裸體影片道歉，還被脅迫簽下本票，最後靠友人緊急送來25萬元才脫身。儘管青青日前出面道歉，強調自己並未設局「仙人跳」，但律師林智群也突破盲點，直言「有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的？這個習慣很特別啊！」

據了解，放火日前出席私人派對，期間與青青相談甚歡，2人隨後回到女方住處過夜，不料一名自稱女方男友的陳姓男子突然帶壯漢闖入屋內，要求他拍全裸影片道歉，還逼簽30萬元本票。事後，青青在IG發文否認仙人跳，並還原當天經過，坦言是她沒有誠實才會引發風波，自己願意接受任何處置。

針對2人糾紛，常就時事發表看法的林智群今（24日）在臉書表示，雖然自己不認識放火和青青，不過「我覺得比較奇怪的是，有誰大半夜去找女朋友，身上會帶本票的？這個習慣很特別啊！」

至於網友提到本票沒有固定樣式，只要用白紙寫下符合記載事項就算數？林智群則回應「這可以的，不過可以在白紙上作出本票格式，可以當律師了」，同時忍不住笑說「一般人給你空白的還不一定會填呢」。

據了解，陳男23日晚間前往信義分局說明案發經過，3個小時後搭上藍色瑪莎拉蒂離去，全程不發一語；陳男委任律師則表示，當事人並沒有威脅對方，也沒有動手打人，是知名網紅確實有對他女友做出一些行為，且當時是放火主動提議要花錢了事，其餘部分則以偵查不公開為由未多做說明。

律師林智群點出本案疑點。（圖／翻攝自林智群律師（klaw)臉書）

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(中時新聞網)