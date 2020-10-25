阿嬤覺得你餓！蔡英文籲重陽節回家陪長輩吃飯 10:192020/10/25 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自蔡英文群組 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是重陽節，蔡英文總統在網路社群平台祝福所有的長輩「重陽節快樂！」要民眾趁這個機會，回家跟他們吃個飯、聊聊天。 蔡英文表示，今天是農曆九月九日重陽節，「我要祝福所有的長輩和阿公阿嬤們，重陽節快樂！」 只要家裡有長輩在，就經常有滿滿一桌子的菜和各種吃食，她說，大家應該都聽過一句話，「有一種餓，叫阿公阿嬤覺得你餓」。長輩們總是給我們滿滿的關心，重陽節這天，不妨趁這個機會回家跟他們吃個飯、聊聊天。 最近天氣轉涼，蔡英文也要提醒長輩們，注意保暖，「出門多加件衣服喔！」 (中時 ) #長輩 #重陽節 #蔡英文 #阿嬤 #祝福 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆郵局歡慶重陽 送愛慰問博愛仁愛之家 23:032020/10/24 生活 都是中國人！他痛喊：台灣年輕人不應淪為「台獨」政客的馬前卒 07:572020/10/25 政治 小隻馬國小美術老師太甜美 網暴動：求一對一教學 05:572020/10/24 社會 胡扯台灣光復唱和一中 馬：民進黨讀點歷史才有水準 09:432020/10/25 政治 美國大選勝負已定！美女立委曝「決勝關鍵」：拜登篤定贏了 11:482020/10/25 政治 關懷鄰里又敦親睦鄰 中壢沈秀娟、廖高英妹獲頒重陽敬老楷模 21:292020/10/24 寶島 重陽怎麼過？基隆千位「祖孫檔」齊聚大展寶刀未老 14:272020/10/24 生活 總統喊和馬祖鄉親 站在一起 04:102020/10/25 兩岸要聞 靜宜大學、社會局攜手扶輪社 台中海線社區傳愛 11:072020/10/25 生活 未出席盧秀燕餐會 蔡其昌：陪媽媽吃飯 11:062020/10/25 政治 政治熱門新聞 對岸最終會攻台嗎？前參謀總長舉實例給答案了 - 政治 大選後 學者：美國會給世界一個「11月驚奇」 - 政治 網友爆大選時兒子竟喊韓國瑜草包 陳揮文得知年紀驚回一句 - 政治 誰是下任美國總統？他爆這兩家民調曾多次精準命中 - 政治 台南深夜11時巨響！疑戰機緊急起飛 網：2架IDF - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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