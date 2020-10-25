今天是重陽節，蔡英文總統在網路社群平台祝福所有的長輩「重陽節快樂！」要民眾趁這個機會，回家跟他們吃個飯、聊聊天。

蔡英文表示，今天是農曆九月九日重陽節，「我要祝福所有的長輩和阿公阿嬤們，重陽節快樂！」

只要家裡有長輩在，就經常有滿滿一桌子的菜和各種吃食，她說，大家應該都聽過一句話，「有一種餓，叫阿公阿嬤覺得你餓」。長輩們總是給我們滿滿的關心，重陽節這天，不妨趁這個機會回家跟他們吃個飯、聊聊天。

最近天氣轉涼，蔡英文也要提醒長輩們，注意保暖，「出門多加件衣服喔！」

(中時 )