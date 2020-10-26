台灣少子化越來越嚴重，許多人因為擔心收入養不起小孩而不敢生。一名女網友透露，男友月薪20萬，但她還是覺得無法負擔生子費用，不過她自曝每月伙食費後，讓網友看傻眼，嘆：「賺再多也會月光」。

這名女網友在Dcard發文表示，她今年28歲，正在讀研究所，男友今年32歲，月薪20萬，最近兩人討論明年結婚後什麼時候生小孩，讓她相當憂心。她說他們過去同居時，每個月光是吃飯加上交通費就要6萬元，因為他們喜歡吃西式牛排、法式燭光晚餐、日式無菜單料理等高級餐廳，一餐就吃掉3000到8000元，每周至少會吃一次高級餐廳。

她並指出，兩人每月房租3萬元，加總基本的食宿交通費，每月就要將近10萬元，另外，男友會留1萬元當孝親費，其餘存在銀行或買股票投資。她擔心剩下的9萬元要養小孩恐怕有困難，目前男友資產約800萬，她則有250萬元。

貼文曝光後網友看傻眼，紛紛回應「這樣還不能養，叫領基本工資的怎麼辦」、「一個月領20萬可以做到什麼程度，功力在個人」、「一個月吃掉6萬不覺得可惜嗎？」、「花錢觀念不正確，就算賺再多也會月光」。

有網友建議開個帳戶，讓男友每月自動轉3萬過去當兒童基金，如果日子可以過得習慣，就不必擔心沒錢養小孩；還有網友表示，可以先試著記帳，了解開銷都落在哪些項目，再去做調整，有多少錢做多少事，最重要的是培養正確的消費習慣。

中天新聞 超狂存錢法！ 1元丟寶特瓶3年存到10萬

(中時新聞網)