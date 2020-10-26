月薪22K也能買千萬房！一名剛出社會的網友，自曝薪水只有22K，不僅要背80萬的學貸，還要負擔父母的房貸，沒想到他靠著堅持3件事無痛儲蓄，竟36歲就買下市價1100萬的房子，令人稱羨。

網友分享自己的3招省錢術。(圖/截自臉書社團《存錢人生》)

這名網友在臉書社團《存錢人生》透露，父母在路邊攤擺攤養活1家4口，他30歲以前並沒有存錢觀念，專科大學還背負了80萬的助學貸款，出社會後每個月薪水只有2萬2，還要幫家裡繳房貸，根本無法存錢，後來在家裡附近找了一份月薪2.6萬的工作，但可以省下租屋費。

原PO以26K薪水為舉例，大方分享他的3招「無痛省錢術」，勉勵年輕人不要今朝有酒今朝醉，只有執行嚴謹的紀律，才有機會獲得甜美的果實。

1. 有目標性的存錢

他每個月逼自己存下薪水的6成，約1萬5600元，就算月薪只有22K，每個月存個2000、3000元也好。

2. 與節奏相似的人討論穩定的理財方式

他從買龍頭股開始，從50股、100股逐漸往上加到1張，接著買金融股、ETF分散著買，一點一滴慢慢存到錢、買到房子。

3. 節省生活費

他每個月生活、餐費僅有5000元，印象最深刻的是，永遠在大熱天同學買飲料時，他只會選擇最便宜的10元紅茶。

原PO表示，他就是靠這3招逼自己存錢，現年36歲，房價已從650萬漲到1100萬，但貸款只剩150萬，手上還有一輛國產車及市值200萬的股票。回首來時路，他自述「存錢是需要紀律、是嚴厲的過程，存下錢也是殘忍的剝奪自己慾望」，但現在覺得沒有這麼苦了，已經可以點珍珠奶茶犒賞自己。

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(中時新聞網)