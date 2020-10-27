光芒輸掉關鍵G5之後面臨背水一戰，賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)肩負G6先發重任，他是光芒3位主力先發投手之一。然而光芒自豪的3位主投可能是敗掉比賽的元凶，葛拉斯諾(Tyler Glasnow)獨吞2敗，莫頓(Charlie Morton)吞1敗，史奈爾再輸就結束了。

總教練凱許(Kevin Cash)認為光芒投手侵略性不足，道奇打者沉穩刁鑽。凱許說：「道奇打者很了不起，他們會多等幾球，消耗投手更多球數，而且也不怕在兩好球時出棒。我們反而是好壞球夾雜著投，被他們看穿了所有球種。」凱許希望投手多攻擊好球帶，葛拉斯諾G5首局就用掉34球，被道奇打者拖死。

道奇打線猛將如雲，除了「紅鬍子」騰納(Justin Turner)令人畏懼，史奈爾特別點名季後賽第一戰將席格(Corey Seager)。史奈爾說：「他近況極佳而且非常有侵略性，我必須要攻擊好球帶，然後希望他不要敲成安打。」席格5戰繳出0.471打擊率、2轟、4打點。

光芒的突破點是道奇菜投岡索林(Tony Gonsolin)，道奇G2以岡索林「假先發」1.1局再加上牛棚車輪戰失敗。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)坦承策略有點冒險，所以這次不會限制岡索林的局數，他例行賽先發最少都可撐3局。

(中時新聞網)