隨著季節的轉換，體質較敏感的人，生理機能可能因為無法適應而容易引起內分泌失調，使得掉髮量增加，髮量少的人在此刻最在意如何維持毛囊的健康。日前台大1項研究發現，人類的雞皮疙瘩反應竟藏著生髮機制，未來將有助於藥物研發，可望解決禿頭問題，這項研究登上了國際期刊《細胞》（Cell）。

雞皮疙瘩反應促毛髮生長 可望發展生髮技術

當冷風來襲或受到驚嚇時，人們的皮膚會自然出現雞皮疙瘩的反應，而雞皮疙瘩的出現需要皮膚的交感神經與豎毛肌一起作用，研究團隊發現，交感神經除了與促成毛囊幹細胞的活性，及毛囊豎毛肌的運作有關之外，還能加速毛髮生長，藉此增進保溫功能，因為交感神經在接觸毛囊幹細胞處，會形成類似神經突觸的結構，可用來調控體內的幹細胞，讓休息的幹細胞活化，有助提升毛囊的活性。

研究團隊指出，造成禿頭的原因主要分成3種，第1種是毛髮生長過程中突然停止生長，第2種是毛髮進入休息狀態，第3種則是毛囊消失，這種情況較難再長出毛髮，而雄性禿或女性禿髮的主要成因是毛囊變小，或毛囊幹細胞處於休止期。研究團隊的新發現有助於結合藥物的研發，達到更好的生髮效果，不過預估還需要6到10年的實驗與應用。

在這項研究尚未實際應用於生髮前，有大量掉髮且髮量較少的患者，還是可運用現有的生髮技術幫助養髮。明錦生髮植髮診所醫師孫增貴表示，季節轉換時，因氣溫與溼度多變，容易使頭皮油脂分泌量增加，進而阻塞毛囊，引發大量掉髮、頭皮過敏、頭皮屑或紅、癢等問題，此時恢復毛囊活性是關鍵，患者可透過專業醫療團隊諮詢，針對不同的掉髮原因量身訂製換頭皮療程，從頭皮深層清潔到毛囊的營養補充，過程約需3到6個月，對於落髮初期的患者能達到根本治療。

想快速恢復髮量 FUE微創植髮受青睞

然而，對於已禿頭或想要快速恢復髮量的患者而言，透過自然生髮技術搭配FUE無痛微創植髮療程，是更為快速且確保頭髮能健康生長的方式，孫增貴指出，FUE無痛微創植髮有別於傳統植髮技術須切下頭皮皮瓣毛囊分離再種植於禿頭區域，FUE植髮只須要由醫師以植髮針取出健康毛囊，並依照患者頭形、頭皮軟硬度、毛髮生長方向及部位，分配髮量並調整角度慢慢種植，全程清醒且無須動刀，傷口僅0.08cm，呈分散的點狀疤痕，隔日可恢復照常作息。

孫增貴提醒，FUE無痛微創植髮的最大關鍵在於醫師對於植髮筆的精準控制，種植時的深度及力道皆會影響毛囊的存活率，因此醫師的經驗與熟練度都是重要因素。此外，有換季掉髮困擾的民眾，應避免熬夜，晚間11點到2點之間是人體重要的排毒時間，最好把握此期間前就寢，平時也要透過規律的運動以及維持均衡營養的飲食習慣，幫助身體代謝，並使用較天然的頭皮清潔用品，疏通阻塞的毛囊，如有大量掉髮情況，最好盡速尋求專業醫師協助，以免錯失黃金治療期。

(中時新聞網)