市議員黃敬平接獲桃園教育產業工會陳情，指控大園國際高中校長不顧校內教師反對聲浪，預計花5500萬元校務基金建置儲冰式冷氣設備，要將學校撙節多年的經費一次用完。黃敬平指出，校長政策與校內缺乏共識，要求教育局嚴格監督該項工程是否有必要，如果還有其他高額工程，政風室也應積極介入調查。

桃園教育產業工會表示，該校今年8月校務會議通過109至112年度中長期發展計畫，建置儲冰式冷氣在109及110年度沒有編任何預算；在111年度優先順序為15，不僅違反學校中長期發展計畫之順序，甚至跳過學校教師開校務會議的訴求，欲直接利用校務發展委員會強行通過啟人疑竇，主管機關應嚴加監督。

黃敬平指出，該校一年電費約435萬元，用在冷氣的電費大約120萬元，而儲冰空調系統運轉成本每年電費約116萬，另外還要加上維護保養費每年10萬元，該套系統不僅沒有省下電費，還要另外花5500萬元建置，5、6000萬元的校務基金是10幾年來全校教職員節省而來，不應任意揮霍。

大園國際高中校長朱元隆回應，學校電費驚人，儲冰式冷氣設備是運用晚上離峰時間製冰，白天吹冷風，在校務發展委員會中提出，請廠商來解說讓全校老師了解，花了一年時間與老師們溝通，目前採購並未定案也沒有強硬推動，最後還是會交由校務會議來決議。

教育局表示，儲冰式冷氣普遍使用在大型工廠或室內空間較大的作業場域，用在學校效益並不高，校務基金來源多元，校方編列預算審核通過後，還得經教育局的經費稽核委員會審查，如不適用會遭駁回。

(中時 )