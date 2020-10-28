阿順伯採集草藥維生，被稱為現代神農氏。（廖志晃攝）

阿順伯對曾經到訪的客人，如數家珍。（廖志晃攝）

全得志拜訪阿順伯，送上白米油鹽等物資。（廖志晃攝）

阿順伯很好客，但會客時間有限制。（廖志晃攝）

現代神農氏阿順伯，隱居深山一甲子

廖志晃／南投報導

濁水溪上游的巴庫拉斯（布農族語意為河岸平坦之地），群山環繞，水流清澈見底，距離最近的信義鄉地利村，還要1小時的車程；81歲的李順獨自隱居其間60年，他以採集金線蓮等草藥維生，被稱為現代神農氏，健保卡從來沒有用過！

李順隱居深山，因為山高路遠，偶爾才會下山到地利、水里，交易草藥及購買生活物資，當地人都稱他「阿順伯」；丹大布農生態旅遊協會總幹事全得志，三不五時上山探訪他，順便送白米油鹽。

阿順伯說，他21歲就在林務局的苗圃工作，因為「愛山」所以就定居下來，在山水之間與山羌、山豬、水鹿和猴子為友，望著映照在山巒與溪流的明月，思念遠方的親友與過客，迄今已經一甲子。

阿順伯與林洋港是同鄉，老家都在魚池鄉頭社村，阿港伯當南投縣長時看到他，還主動跟這個同庄的小伙子打招呼；雖然是隱士，阿順伯透過收音機廣播掌握天下事，國內外發生什麼事，他都非常清楚。

而且，阿順伯記憶力極佳，曾經到訪的客人不計其數，都會在竹牆上簽名留念，阿順伯對這些人名和蒞臨的時間如數家珍，他還記得前南投地檢署檢察長林朝陽告訴他，如果每個人都像你這樣善良，就不必有警察了！

阿順伯終生未婚，沒有家庭的羈絆，不會吵架，生活快樂似神仙；一個人的山居歲月，心懷坦蕩沒什麼好害怕，只有清風明月，不見魑魅魍魎；他有行動電話，但是深山訊號不通，沒有世俗的煩擾；阿順伯雖然好客，但山中歲月也很寶貴，因此，周間和晚上都不會客！

(中時 )