沒想到有人用一根手搖飲的吸管行搶！一名林姓男子因飲酒後，便持著手搖飲的吸管，闖進一間超商，朝著正在上大夜班的店員，大聲喝斥表明要行搶，店員見狀後，便給了對方10張100元鈔票，待林男離去後，便立刻報警處理，而台北地檢署認為林男當時並未使用使人畏懼之工具，或是使人無法抵抗，因此依強制使人行無義務之事起訴，請求法院給予簡易判決處刑。

據《東森新聞雲》報導，林姓男子於8月28日深夜，帶著酒意到北市中山區中山北路二段上的一間便利超商，當時他要求店員替他儲值一萬元至e遊卡，但店員表示只能代儲4千元，林姓男子默然離去。孰料，半小時後，林男便又回到超商，這次他手持手搖飲的吸管，並以尖端朝向店員要脅「把錢交出來。」

店員見狀後，不但沒有反抗，反而淡定地對林男說：「收銀機裡只有不到2000元，你確定要？」林男則表示：「沒辦法，我撩下去了。」店員只好將10張百元鈔遞給林男。事實上，當時店內還有其他較於壯碩的客人在場詢問「是否需要幫忙」時，店員則是搖頭拒絕。待林男離去後，店員才撥打電話報警，警方也迅速地依照監視器畫面找到林男，並將他逮捕。

事後，該名店員表示當下並不覺得害怕，他只記得公司曾交代「遇到有人搶劫，不要抵抗」，因此他便將錢交給對方，隨後才報警。被逮捕的林男也坦承，因缺錢的緣故才會行搶，而檢察官也考量林男拿吸管犯案，並未到以暴、威脅，構不上畏懼的恐嚇罪，最後依使人行無義務之事的強制罪起訴。

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(中時新聞網)