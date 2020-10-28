嘻哈團體頑童MJ116成員瘦子，單飛出輯後，人氣急速竄升。28日遭週刊直擊，陪同女友一同去刺青，讓他忍不住在IG限時動態嗆：「身為狗仔，父母很以你為榮嗎？」話鋒一轉，他又表示「有更重要的事，想跟你們討論」，只見他更新多則限時動態，卻讓粉絲笑破肚皮。

瘦子怒罵狗仔，但話鋒一轉卻讓粉絲笑翻。（圖／翻攝自IG）

瘦子日前因陪同女友一同去刺青遭週刊跟拍，令他不滿地在個人IG發多篇限時動態罵道：「最近夠仔很喜歡偷拍我，我一直在想，身為狗仔你有讓你家人知道你的工作是靠跟蹤、偷窺、偷拍他人隱私來賺錢的嗎？你父母很以你為榮嗎？還是你騙他們說你是記者？」但話鋒一轉，他卻表示「但是這些都不重要，我有更重要的是想跟你們討論。」

由於拍攝距離較遠，讓瘦子整個眉毛變超短。（圖／翻攝自IG）

瘦子對於自己被拍醜，相當在意。（圖／翻攝自IG）

瘦子口吻相當幽默。（圖／翻攝自IG）

只見接下來的幾張限時動態中，他轉發了週刊偷拍照片，並以幽默的註解寫下：「這眉毛怎麼長這麼短啦？」，更說道「為什麼要合成別人的五官到我的臉上？」甚至更以「請問你是用IG濾鏡在偷拍嗎？」、「請問你是畢卡索嗎？」原來是因為拍攝的距離較遠的緣故，導致呈現出的五官全模糊不清，幽默口吻讓粉絲笑開懷。

瘦子自從單飛後，迅速竄紅人氣攀升，相關代言活動邀約不斷，甚至是他位於木柵的酒吧生意也因此水漲船高，這次又以幽默的口吻闡述自己遭偷拍事件，相信又讓粉絲更喜歡他了。

(中時新聞網)