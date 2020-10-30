蘋果（Apple）有望在11月為採用Apple Silicon的全新Mac舉辦發表會的線索越來越多了！蘋果近期向開發者釋出了macOS Big Sur 11.0.1 beta 1，當中被開發者發現，出現了三個全新、尚未發表的Mac機種。綜合近期相關傳聞，這些新品很可能即將在11月亮相。

開發者 Hans Harck Tønning （@HarckerTech）稍早之前在 Twitter 分享，他在 macOS Big Sur 11.0.1 beta 1中發現了三個尚未發表的Mac機種。三款機種中，其中有兩個都沒有在macOS Big Sur 11.0 beta 10當中出現。《9to5mac》指出，這些訊息暗示蘋果正著手準備發表新款的Mac。

MacOS Big Sur 11.0.1 mentions 3 distinct unreleased Macs, all set for release in 2020. In beta 10 only one of these was present.@9to5mac @appleinsider pic.twitter.com/0u5aGszbWl — Hans Harck Tønning (@HarckerTech) October 29, 2020

《9to5mac》指出，雖然出現三個Mac的代號，但是也並不一定代表三台不一樣的Mac。因為根據過往的資料，也曾有過不一樣的代號，事實上最終都指向同一台Mac的例子。日前蘋果也被發現向歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission ,EEC）註冊了一些全新的Mac。向歐亞經濟委員會申請新設備的註冊，是電子類產品要在俄羅斯(Russia)、哈薩克(Kazakhstan)、亞美尼亞(Armenia)、白俄羅斯(Belarus)以及吉爾吉斯( Kyrgyzstan)等地銷售的必要條件。過去從EEC註冊資料庫曝光的蘋果新品資訊都更為可靠，因此可說蘋果已為即將發表的全新Mac做好萬全準備。

爆料達人Joe Prosser 以及財經記者 Mark Gurman 都曾預測蘋果會在11月為採用ARM架構的Apple Silicon Mac舉辦一場獨立的發表會。Joe Prosser 更直接預測日期就是11月17日。為了協助開發者從應用程式從適用於英特爾晶片架構，順利移轉到ARM架構之上，蘋果先前也正式向開發者發出了邀請，讓他們可以申請與蘋果工程師一對一的互動，詳細針對應用程式碼進行修改，這無疑也是為Apple Silicon Mac鋪路的計畫。

根據蘋果在6 月份WWDC(蘋果全球開發者大會）中公佈的資訊，採用Apple Silicon的Mac將會在2020年底前推出，並且他們也仍會持續推出採用英特爾晶片的Mac。至於第一款會採用Apple Silicon的Mac機種，眾說紛紜，12吋MacBook、13吋MacBook Pro甚至是24吋iMac都被預測是可能的選擇。除此之外，在蘋果最新釋出的Boot Camp 軟體更新中，蘋果也意外提到一款2020年的16吋MacBook Pro，這被認為是採用英特爾晶片的款式，也傳出有望在11月的發表會中登場。

蘋果目前旗下五大作業系統中，僅剩macOS Big Sur 11.0尚未釋出正式版本。外媒報導指出，蘋果可能會選在11月的Mac發表會才釋出正式版。蘋果將推出採用Apple Silicon的Mac，之所以備受期待是因為，新機的續航力可望有大幅提升，並且成本有可能明顯下降，成為市場上更具競爭力的產品。

(科技)