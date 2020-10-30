2002年3月7日凌晨，雲林北港一起女學生命案震驚社會，年僅14歲的崔姓國中少女，在家中遭人刺中3刀，雙手、雙腳、嘴巴都有被膠帶綑綁的痕跡，慘死在沙發上，警方遲遲都追查不到兇手，懸案15年後，卻傳出一個與被害少女素昧平生的曾姓男大生，聲稱被「託夢」，夢中少女要他一定要找一名陳姓警官幫忙，警方也靠曾男帶來的證據，加上發現崔女家屬種種不合理的言行，懷疑親友涉有重嫌。

崔姓少女在家中一樓客廳沙發上遇害。（中時資料照）

8年前，當時輔大法律系的曾姓男大生，自稱2002年被害的少女托夢，要他找刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正，曾男並將託夢內容詳細敘述，死者不僅在夢中出示2名殺害她的兇嫌照片，還指名「一定要找姓陳的警察官才有用」。

曾男當年被少女託夢找真凶。(圖／翻攝自中天電視畫面)

出身北港望族的曾姓男子，曾2011年時曾在PTT「媽佛版」（Marvel ）上發文表示，突然夢見一位全身濕淋淋的10多歲少女，自稱是「崔曉菁」，向他描述遇害過程及兇手當時的外觀，「裡面的場景很黑，像是沒開燈的房間，我感覺到前方有個人，雖然看不到形體外貌，但就是知道她是個約12、13歲的小女孩。」

曾姓男大生被受害少女託夢找時任刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正。(圖／翻攝中天電視畫面)

曾男2017年接受媒體訪問時表示，自己是在期末考前一天夢見少女「她跟我說的時候，只要是有關鍵字，不論是案情或名字都會出現字幕」，例如，當她說出「XX」的時候，就會出現字幕，明確告訴曾男是哪個字。曾男夢醒後，打電話回老家給家人，才得知真有這起命案，在一連串的巧合下，經由家人牽線，才找到刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正。

陳得知曾男找他，原以為是江湖術士，不過當曾男轉述死者被殺害案情，竟與警方偵辦的過程相吻合，甚至連指認的兇嫌照片，也與涉重嫌的親友一致。陳還透露，案發後多年前，曾尋訪崔家人是否要重啟調查，不料外祖母竟拍桌警告「不要辦了！」此外，警方2017年監聽崔家時，發現親友中有2人提到「很怕XX找上門」等話語，懷疑家人涉有重嫌，關鍵線索讓警方士氣大振，有突破性的進展，距離破案幾乎只差一步。

消息傳到PTT，引起無數鄉民熱議，隱約記起當年曾在媽佛版上，看過曾男分享被死者託夢的經歷，紛紛留言回應「媽佛版的那個？」、「是有這個命案沒錯」、「看媽佛版文章起雞皮疙瘩」、「看完超毛的」、「朝聖 真的驚悚」、「看完有點沮喪…希望這次能破…」

(中時新聞網)