2002年3月7日凌晨，雲林北港一起女學生命案震驚社會，年僅14歲的崔姓國中少女，在家中遭人刺中3刀，雙手、雙腳、嘴巴都有被膠帶綑綁的痕跡，慘死在沙發上，警方遲遲都追查不到兇手，懸案15年後，卻傳出一個與被害少女素昧平生的曾姓男大生，聲稱被「託夢」，夢中少女要他一定要找一名陳姓警官幫忙，警方也靠曾男帶來的證據，加上發現崔女家屬種種不合理的言行，懷疑親友涉有重嫌。
8年前，當時輔大法律系的曾姓男大生，自稱2002年被害的少女托夢，要他找刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正，曾男並將託夢內容詳細敘述，死者不僅在夢中出示2名殺害她的兇嫌照片，還指名「一定要找姓陳的警察官才有用」。
出身北港望族的曾姓男子，曾2011年時曾在PTT「媽佛版」（Marvel ）上發文表示，突然夢見一位全身濕淋淋的10多歲少女，自稱是「崔曉菁」，向他描述遇害過程及兇手當時的外觀，「裡面的場景很黑，像是沒開燈的房間，我感覺到前方有個人，雖然看不到形體外貌，但就是知道她是個約12、13歲的小女孩。」
曾男2017年接受媒體訪問時表示，自己是在期末考前一天夢見少女「她跟我說的時候，只要是有關鍵字，不論是案情或名字都會出現字幕」，例如，當她說出「XX」的時候，就會出現字幕，明確告訴曾男是哪個字。曾男夢醒後，打電話回老家給家人，才得知真有這起命案，在一連串的巧合下，經由家人牽線，才找到刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正。
陳得知曾男找他，原以為是江湖術士，不過當曾男轉述死者被殺害案情，竟與警方偵辦的過程相吻合，甚至連指認的兇嫌照片，也與涉重嫌的親友一致。陳還透露，案發後多年前，曾尋訪崔家人是否要重啟調查，不料外祖母竟拍桌警告「不要辦了！」此外，警方2017年監聽崔家時，發現親友中有2人提到「很怕XX找上門」等話語，懷疑家人涉有重嫌，關鍵線索讓警方士氣大振，有突破性的進展，距離破案幾乎只差一步。
消息傳到PTT，引起無數鄉民熱議，隱約記起當年曾在媽佛版上，看過曾男分享被死者託夢的經歷，紛紛留言回應「媽佛版的那個？」、「是有這個命案沒錯」、「看媽佛版文章起雞皮疙瘩」、「看完超毛的」、「朝聖 真的驚悚」、「看完有點沮喪…希望這次能破…」
(中時新聞網)
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