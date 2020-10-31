黃美珍從《超級星光大道》出身，高亢渾厚的嗓音累積一票粉絲，不過10歲時一場戲水意外，導致左耳受創嚴重，聽力只剩2成，多年前更為此動了手術，不過近日回醫院複診時，狀況似乎日趨嚴重，對此她則是樂觀看待：「我還是開心過日子，持續往前努力」。

黃美珍聽力受損後，因為耳壓不平衡導致暈眩抽痛，甚至還發炎流膿，因此便進行「左側鼓室成形」手術，希望藉此改善狀況，而近日複診時，她透露左耳開刀沒成功，依然只能聽見2成的聲音，而且還常常發炎流膿，狀況似乎日趨嚴重，此外就連醫生都怕手術碰到神經，不建議開刀，讓她感嘆真的很麻煩。

此外她更透露不僅聲帶長繭，已經持續治療兩個多禮拜，就連自律神經也嚴重失調，對此她則感謝主帶給她的信仰，才能有樂觀面對的勇氣，否則換作以前的她早就崩潰了，接著更自勉能開心過日子，持續往前努力。

對此網友也紛紛留言打氣：「雖然左耳受損，但相信妳的右耳能更專注聽到妳喜愛的音樂」、「 現在醫學很進步，去年我左耳快失聰，選擇開電子耳，聽力恢復正常生活」、「現代發達的醫術能醫好妳」。

(中時新聞網)