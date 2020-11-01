金馬導演、琉璃工房創辦人張毅在家人守護下與世長辭，與他相伴40多年的妻子楊惠姍悲痛萬分，當年兩人震驚外界的婚外情也被重提。與楊惠姍有特殊緣分的張小燕，聽聞張毅逝世噩耗，被問是否有話語可以安慰楊惠姍，她1日表示：「所有安慰的話都沒有用！那種痛……只有親身經歷才知……有多痛！」一席話令人鼻酸，更讓人想起張小燕與亡夫彭國華的堅定愛情。

楊惠姍當年以電影《小逃犯》拿下金馬獎影后，隔年與張毅和他當時的作家妻子蕭颯合作《我這樣過了一生》女主角，又再度連莊奪影后，但就在楊惠姍事業正當紅時，蕭颯連兩天刊登於《中國時報》的「給前夫的一封信」揭開楊、張婚外情真相，楊最後更因此息影多年。

楊惠姍為愛甘願犧牲，當年戀情曝光，外界猜測她可能不會出席金馬頒獎典禮，但最後仍無畏現身，那時身為主持人的張小燕在場邊忽然對她說：「楊惠姍，一切都會過去。」那席話也讓楊深感溫暖。

(中時 )