美國總統大選進入倒數，民主黨候選人拜登在主要激戰區仍保持領先，現任總統川普能否重演逆轉勝戲碼？在台美國人畢靜翰認為，川普勝選機會僅有10％。

畢靜翰今天在臉書貼文表示，目前最關鍵的州是佛羅里達州、明尼蘇達州、密歇根州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州。如果佛羅里達或賓州很快就宣布結果，那我們很快就會知道總統是誰。但是有一些變數，例如共和黨人喜歡當天投票、民主黨喜歡郵寄選票，然後那些票可能是投票日之後才會算完；而今年因疫情的關係，投票的過程可能會拉長，也可能導致一直投不完、數不完的一個情況。

畢靜翰指出，如果你看到賓州或俄亥俄州選拜登的話，英文有句話說「You can put a fork in it！」（用叉子戳一下吧！川普已經死定了！）若情況相反，也是如此喔，You can put a fork in Biden, he dead！

畢靜翰認為，川普勝選的機會有10％，不過若川普勝選的話，我們可能無法投票日當天知道，或許需要等一等；而拜登勝選的機會是90％，若是拜登，我們應該會比較快知道。

來，我們透過英文了解一下美國大選的制度，順便學起來一些這幾天肯定會聽到的英文單字！ 台灣的總統大選是一個很簡單的概念：票數多即是贏家，而美國不是！ 你看大家排隊，你會以為，他們在選總統，對吧？其實，你應該要這樣想才對 只有州才能投票！... 由畢靜翰發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)