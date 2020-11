美國總統大選進入倒數,民主黨候選人拜登在主要激戰區仍保持領先,現任總統川普能否重演逆轉勝戲碼?在台美國人畢靜翰認為,川普勝選機會僅有10%。

畢靜翰今天在臉書貼文表示,目前最關鍵的州是佛羅里達州、明尼蘇達州、密歇根州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州。如果佛羅里達或賓州很快就宣布結果,那我們很快就會知道總統是誰。但是有一些變數,例如共和黨人喜歡當天投票、民主黨喜歡郵寄選票,然後那些票可能是投票日之後才會算完;而今年因疫情的關係,投票的過程可能會拉長,也可能導致一直投不完、數不完的一個情況。

畢靜翰指出,如果你看到賓州或俄亥俄州選拜登的話,英文有句話說「You can put a fork in it!」(用叉子戳一下吧!川普已經死定了!)若情況相反,也是如此喔,You can put a fork in Biden, he dead!

畢靜翰認為,川普勝選的機會有10%,不過若川普勝選的話,我們可能無法投票日當天知道,或許需要等一等;而拜登勝選的機會是90%,若是拜登,我們應該會比較快知道。

來,我們透過英文了解一下美國大選的制度,順便學起來一些這幾天肯定會聽到的英文單字! 台灣的總統大選是一個很簡單的概念:票數多即是贏家,而美國不是! 你看大家排隊,你會以為,他們在選總統,對吧?其實,你應該要這樣想才對 只有州才能投票!... 由畢靜翰發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)