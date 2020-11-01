美國總統大選進入倒數，民主黨候選人拜登在主要激戰區仍保持領先，現任總統川普能否重演逆轉勝戲碼？在台美國人畢靜翰認為，川普勝選機會僅有10％。
畢靜翰今天在臉書貼文表示，目前最關鍵的州是佛羅里達州、明尼蘇達州、密歇根州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州。如果佛羅里達或賓州很快就宣布結果，那我們很快就會知道總統是誰。但是有一些變數，例如共和黨人喜歡當天投票、民主黨喜歡郵寄選票，然後那些票可能是投票日之後才會算完；而今年因疫情的關係，投票的過程可能會拉長，也可能導致一直投不完、數不完的一個情況。
畢靜翰指出，如果你看到賓州或俄亥俄州選拜登的話，英文有句話說「You can put a fork in it！」（用叉子戳一下吧！川普已經死定了！）若情況相反，也是如此喔，You can put a fork in Biden, he dead！
畢靜翰認為，川普勝選的機會有10％，不過若川普勝選的話，我們可能無法投票日當天知道，或許需要等一等；而拜登勝選的機會是90％，若是拜登，我們應該會比較快知道。
(中時新聞網)
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