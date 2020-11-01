美國總統大選投票日逐漸逼近，今年很多人擔心會投票當天會出現選舉結果不確定的狀況。在不確定的狀態下，為了避免成為選舉結果未確定前成為騷亂與不安的來源，美國知名的社群媒體各自擬定對策嚴陣以待，預備以更嚴格的標準過濾假消息與仇恨言論，以免助長美國社會的緊張情勢。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，選舉結果會好幾天才獲確定，部份原因是郵寄選票數量特別多，郵寄的選票開票要數天甚至一周的時間。如果選舉延遲出爐，雙方陣營可能會逕行宣布當選，支持者也會在社群媒體上傳播各種錯誤或虛假訊息。隨之而來的可能還會有憤怒與仇恨言論，對緊張的社會情勢火上加油。

報導說，最不得已的方法就是關掉網站，但這是他們最不願意看到的狀況，因此每個社群媒體都準備了各種方案應對。

在美國非常流行的推特表示，在投票日結束之後，不會允許任何候選人在官方公佈選舉結果之前在推特上面自行宣佈勝選。也不允許候選人發表或轉發任何鼓勵干擾選舉過程的內容，如果發現的話，推特會將使用者導向關於開票狀態準確即時的消息來源。意即不會刪除有疑問的推文，也不查禁或封鎖，但會在推文上注解標籤。如果事態惡化，推特還保留一些可以採取的行動。

臉書公司對媒體表示，在極端情況下臉書已經準備好採取應急措施，但未說明其應急措施的內容。有媒體揣測，措施可能包括改變動態消息的運算方法，阻擋傳播暴力和假新聞的熱門貼文，或暫時停用某些和錯誤消息的關鍵字標籤，降低刪除貼文的門檻。這些方法以前曾在斯里蘭卡和緬甸用過。

報導說，在美國很受歡迎的Reddit準備採取比推特和臉書更為嚴格的措施，任何試圖誤導或扭曲選舉結果的消息都會被刪除。Reddit還推出專頁，所有關於選舉過後的消息都將被歸類到這個專頁，並鼓勵用戶查詢並核實有關選舉結果的消息，同時會有熟悉選舉事務的專家來回答關於選舉和投票之後的問題。

谷歌和《美聯社》合作，由他們提供選舉結果消息，並將搜尋投票結果的用戶帶到《美聯社》的更新消息。同時在投票日之後會關停所有選舉廣告，以免造成誤會。

YouTube表示，不會允許關於投票的誤導消息，或鼓勵干擾民主過程的內容，試圖影響大選結果的內容也會被刪除。另一美國年輕人間相當流的社群體Snapchat因為沒有動態消息，錯誤消息在其平台上較不容易散播，但會提醒其明星級用戶不要散播選舉錯誤消息。

TikTo聲稱，將在選舉期間與獨立的事實核查員合作，刪除和總統大選及投票有關的錯誤資訊，並在手機程式的通報機制中加入選舉錯誤資訊的選項，以便使用者通報可疑內容。

報導表示，所有的社交媒體平台都對選舉和投票後的情況採取非常嚴肅的態度，接下來的幾天將會知道這些措施是否足以應付可能發生的任何情況。

(中時新聞網)