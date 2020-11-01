美國總統大選將在11月3日投票，由於統計郵寄選票比選票還要耗時，因此今年有可能在11月3日投票當天晚間都還不知道誰能入主白宮。兩岸學者、中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛從賭盤來看，指出拜登看好率大約80幾趴，但這次的賭盤，認為拜登會贏的卻只有6成。他甚至認為有可能選舉日變成選舉月。

王智盛在《周末鄭知道了》節目中表示，大家不要以為11月3日那天選完，結果就結束了，開完票的那天不是選舉日，搞不好會是選舉週，甚至有可能是選舉月。

王智盛表示，通訊投票，各州規定不一樣，通訊投票都規定在10月3日之前要去通訊投票，郵戳為憑，但最長的加州，加州容許直到11月20日再收到，可以17天。

王智盛指出，從選舉日到選舉週、到選舉月，這一個月中間的過程，其實變動還是非常非常大，賭盤目前雖超過10億美金，將近285億，可是很有趣的是，《經濟學人》或是各家的民調，拜登看好率大約80幾趴，可是賭盤出來，認為拜登會贏的只有6成。而2016年認為希拉蕊會贏、2012年認為歐巴馬會贏的比率，大概都將近7、8成，也就是，看好率跟支持度可以match起來。不過這次卻有20%的落差，民調變數太大。

(中時新聞網)