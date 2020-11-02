美國新聞網站Axios披露，不管各關鍵州郵寄選票結果是否出爐，如果選舉日當天開票領先，美國總統川普已經計畫好提前自行宣布當選，不過他稍後否認報導，但也證實如果後續還有州政府持續計算選舉日後才送達的郵寄選票，他將訴諸司法途徑。

美國新聞網站Axios昨（1）日披露，不管各關鍵州郵寄選票結果是否出爐，如果選舉日當天開票領先，美國總統川普已經計畫好提前自行宣布當選，不過他昨日稍後否認報導，但也證實如果後續還有州政府持續計算選舉日後才送達的郵寄選票，他將訴諸司法途徑。

美國新聞網站Axios昨日引述3名熟知川普私下評論的消息人士說法報導，過去幾周來川普曾私下透露選舉日的情景，如果當晚開票後看起來他保持「領先」，他周二當晚就會宣布勝選，他已經「計畫好走上台後宣布贏得大選」，報導說川普不管包括賓州在內等幾個關鍵州還有許多普選票尚未開出，就會逕自這麼做。

川普的美夢如果要成真，他的幕僚預估他至少要拿下，或者至少在俄亥俄州、佛羅里達州、北卡羅萊納州、德州、愛阿華州、亞利桑那州、以及喬治亞州等7個關鍵州取得領先。

如果當晚計票結果顯示川普在這幾個州領先，川普陣營的策略是指控3日選舉日後才驗票的郵寄選票已構成選舉詐欺（election fraud）。

由於新冠肺炎疫情爆發，今年使用郵寄選票（mail ballot）的美國選民大爆量，比起共和黨支持者，民主黨支持者更傾向使用通訊投票（mail-in voting），不過部分州別已經決議，只要選票上的郵戳日期是在選舉日之前，選舉日後才送達選舉辦公室的郵寄選票仍可納入計票，預期部分州的開票結果將延後數日才能出爐。

許多分析師先前已經預測，選舉日當晚，作為關鍵搖擺州的賓州可能會由川普領先，不過後續計算郵寄選票後，賓州的選舉結果可能翻盤。Axios指出，如果屆時賓州真的翻盤，川普陣營已經準備好聲稱民主黨人「竊取」大選，據悉川普的顧問群已經為此策略規劃數周。

針對報導，英國《衛報》（The Guardian）指出，川普周日晚間否認他將會提前宣布勝選的傳聞，不過他也證實，將會設法阻止選舉日後仍然計票的程序。

「選舉結束後我們還要等待很長一段時間，我不認為這是公平的」，他說，「我認為選舉結束後還能蒐集選票是很糟糕的事，選舉結束後很長一段時間各州仍允許計票是很糟的事」，「我們不能在選舉日當晚得知選舉結果，我認為這很糟糕，選舉一結束，當晚我們就會找上律師。」

「我們不想讓賓州那個非常有黨派色彩的州長，讓他放任選票每天進來，結果我們可能只多看到1萬張選票。」

Axios指出，儘管每個州規定不同，不過各州都認可郵寄選票的法律效力和選舉日當天投票一樣，許多州規定選舉日當晚才能讓這些郵寄選票驗票，賓州也是其中之一，預計可能要數日、甚至數周才能揭曉賓州真正的投票結果，尤其民主黨籍的賓州州務卿波克瓦（Kathy Boockvar）先前已經表示，今年當地的郵寄選票比4年前多出10倍，預計要花上數日才能知道真正票數。最高法院先前已經裁定，大選後3日才寄達賓州選舉辦公室的郵寄選票仍可計入驗票。

根據民意調查分析網站FiveThirtyEight的數據，川普陣營列出的7大關鍵州中，川普在俄亥俄州、德州、愛阿華州取得領先，拜登在佛州、北卡州、喬治亞州、及亞利桑那州領先，不過兩人的民調差距都非常小，差距最大的是亞利桑那州，拜登領先3個百分點，差距最小的是俄亥俄州，川普只以0.2個百分點些微領先。

(中時新聞網)