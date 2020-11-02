今年5月11日下午，彰化大村一名53歲賴姓道士到家中附近土地公廟拜拜，結束後騎乘機車在村莊裡徘徊，經過該處時突然轉進巷內，打算清理巷子旁水溝，將機車停下時，不小心撞倒鐵桶，不料桶子裡竟掉出一堆白骨，驚嚇之餘趕緊呼叫左鄰右舍，沒想到竟是被殺害李姓男子，雖然協助破了沈冤16的懸案，他卻感嘆說：「給他上香燒紙錢了，我還是衰了半年」。
從事道士工作40年的賴姓道士，平時擔任廟會法會及喪葬禮儀場合「師公」，發現死者白骨當天，先到土地公廟拜拜，回家後，再到鐵桶棄置旁的水溝作清溝工作，撈起一堆陳置在溝渠內的廢棄物後，看到放在牆壁邊有個生鏽的鐵桶，心想應該是棄置很久沒人要，可以丟在裡面，沒想到碰都沒碰到，鐵桶就倒了，竟然發現裡面有一具只剩白骨的屍體。
賴道士回憶說，當時他還跟死者上香、燒紙錢，會幫忙找兇手，可是那天起霉運就開始上身，工作走下坡，將近半年沒遇過一件好事，連摩托車也壞了，只能騎腳踏車代步「按我法事的習俗，希望警方或家屬可以包一個紅包給我去去霉運。」
他還說，發現桶屍後他四處去求神拜佛，祈求趕快找到兇手，直到最近去拜慈雲寺媽祖時，寺內一個女子跟他說「最近這一周會找到兇手破案，你不用擔心放寬心」，果然傳來好消息，讓這一具沉冤16年的白骨，找到回家的路。
(中時新聞網)
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