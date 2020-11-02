美國政治新聞網站《政治圈》(Politico)報導，如果美國總統川普連任，他將打算大幅更換顧問群與聯邦政府官員，特別是要解雇衛生和情報方面的高級官員。其中知名傳染病學家、美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇更是首當其衝，不論連任與否，投票完隔天就一定要將他撤職，原因是這段時間佛奇讓川普非常難堪。

《衛星通訊社》指出，美國大選投票前只剩最後一天，相關消息滿天亂飛，在此之前，美國新聞網站Axios亦曾報導，如果川普連任，可能遭到解雇的包括中央情報局(CIA)局長吉娜．哈斯佩爾和國防部長馬克．埃斯珀。而《華盛頓郵報》則報導稱，川普可能在選後解雇的人包括聯邦調查局(FBI)局長克里斯多夫．雷伊和司法部長威廉．巴爾。

報導引述Politico的消息指出，那些被川普認為不忠誠、行動緩慢或持悲觀態度的官員將全數被解雇。相關措施將涉及那些擋住川普道路、拒絕按其要求進行調查，或呼籲其在防控新冠病毒疫情方面採取更嚴厲態度的內閣成員。

一位接近白宮的共和黨人士向Politico表示：「白宮的核心仍將維持不變，但周圍將發生變動。」

其中，川普政府可能會解雇來過台灣的衛生與公眾服務部長亞歷士．阿札爾、疾病控制與預防中心主任羅伯特．雷德菲爾德、國家衛生研究院院長法蘭西斯．柯林斯和醫療保健和醫療補助服務中心主任西瑪．維爾馬，其中一些人將按自己的條件辭職。

此外，預計教育部長貝特西．德沃斯和商務部長威爾伯．羅斯也將離任。國務卿邁克．蓬佩奧、總檢察長威廉．巴爾和財政部長史蒂文．姆努欽則會留任，一直到2021年的某個時候。

消息人士很肯定地向Politico表示，聯邦調查局、中央情報局負責人和國防部長可能選後就會被解雇。但有另一名前川普政府官員表示，這些事還可能得看大選後川普的情緒如何而定。

白宮發言人賈德．迪爾向Politico表示：「暫時我們沒有關於人事變動的聲明，而且對大選後或者在第二任期內將要發生的變動進行炒作也不合適。」

(中時新聞網)