「比起不喜歡改變，你會更不喜歡變得無足輕重。」美國前陸軍參謀長辛塞奇（Eric Shinseki）如是說。

對於企業主管來說，了解改變是不可避免的，這個概念並不困難，困難的點在於，找到適合公司的改變本質、範圍，以及時機。

美國雷鳥全球管理學院（Thunderbird School of Global Management）全球策略教授漢薩克（B. Tom Hunsaker）等三位學者專家，於史隆管理評論（Sloan Management Review）指出，現今企業運作的環境更加不確定，改變所帶來的好處跟風險也跟著加倍放大。

三位學者指出，改變基本上有三種形式。改變要能成功，首要之務是了解公司目前需要的是哪種形式的改變。

第一種形式是改變強度。例如，「我們公司需要加強執行目前的做法。」有些公司野心過大，其實公司需要的只是改變目前做法的強度，但公司卻改變了方向，以致產生了風險。德意志銀行（Deutsche Bank）立志成為全球性的投資銀行，便是一個說明改變強度的例子。

第二種形式是改變行動。例如，「目標不變，但是我們公司需要改採新的做法。」網飛（Netflix）的成功便屬於這一種，公司從一開始的郵寄電影ＤＶＤ，改變成現在的提供串流服務；亞馬遜（Amazon）從電子商務擴展至實體零售店面，也屬於這一種改變。

第三種形式是改變方向。例如，「我們公司要走一條新的路。」二○○五年，富士公司（Fujifilm）注意到一些逐漸浮出的警訊，當時公司的核心產品數位相機已經走向大宗商品化，而且一般相機的功能也逐漸被併入智慧型手機中。

富士因此決定將事業多角化，例如，進入藥品與化妝保養品產業。此外，公司也成功在原有影像事業的基礎上，跨入高傳真醫療用影像的領域。

漢薩克等人提醒，弄錯需要改變的形式，公司可能會付出慘痛的代價。許多公司的策略明明已經過時或者有問題，但是公司卻誤把心力放在，更加努力執行原有策略上。

從柯達（Kodak）、諾基亞（Nokia），到黑莓機（BlackBerry），這些公司的失敗，都是因為以為只要改變強度，就能因應環境。事實上，它們需要改變的是行動（採納新科技或經銷管道），或者需要改變方向（退出公司原來所在的市場）。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 411期》)

《EMBA 世界經理文摘 411期》

(中時新聞網)