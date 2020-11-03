你知道嗎？慢性病患者的腦中風風險很高，根據衛福部的統計數據顯示，有高達9成腦中風的發生與慢性病，包括糖尿病、高血壓、血脂異常，或是生活中有不良嗜好與型態，例如抽菸、運動量不足等有關，其次才是年齡、家族史、性別等因素。所以，慢性病患者應該較一般人更注重腦中風的徵兆與辨識。

就有一名49歲男性是高血壓、糖尿病的患者，平常都控制得很不錯，但是，某日早起外出時，感到身體左側癱軟無力跌倒在地，原以為是日前運動導致無力，心想稍作休息就好，但在與家人聊天講話無法講清楚，緊急送醫後發現竟是缺血性中風。

長期高血壓、高血糖，增加腦中風發生率

台灣心臟學會名譽理事黃瑞仁表示，長期高血壓使得血管壁得承受較大壓力，造成動脈硬化狹窄、血管阻塞，更會增加腦中風的發生率。根據台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究，高血壓患者5年內發生中風的風險為一般人的2.8倍 。而高血壓患者往往也會伴隨心房顫動等心臟疾病，因心臟無法正常且有效的收縮，導致血液無法正常流程而產生血栓，發生腦中風的機率更是正常人的四倍以上。而且就算平常血壓控制得當，同樣不能掉以輕心。

另外，以2007~2017年全球57篇文獻的系統性回顧顯示，全球糖尿病患5成死因是心血管疾病，其中腦中風和冠狀動脈的影響更勝於其他疾病，最新糖尿病年鑑統計，台灣糖尿病患大約有2成死因是心臟病與腦血管疾病。

中華民國糖尿病學會張恬君秘書長說明，長時間高血糖會導致血管病變，將導致早發性動脈硬化，進而增加腦中風的發生風險。根據台灣最新糖尿病年鑑指出，第二型糖尿病隨治療品質上升死亡率逐年下降，但糖尿病中風發生率卻仍持平在7%以上。

及時送醫、送對醫，影響患者日後復原狀況

台灣神經學會陳柔賢理事長指出，缺血性中風因為動脈供應腦部血液突然阻塞，腦部突然短暫缺氧，一旦晚1分鐘送醫，會造成上百、上千萬的腦細胞損傷，腦部更恐老化3.1周；若延遲1小時，大腦將老化3.6歲 。腦中風的治療便是透過施打靜脈血栓溶解劑或動脈血栓移除手術，使血管、血流暢通，靜脈血栓溶解治療為目前臨床上具即時性和可行性高的治療選擇，若能在有效治療時間內施打靜脈血栓藥物溶解劑，患者有高達4~5成的機會可恢復正常或是僅輕微功能受損。因此，腦中風搶救分秒必爭，「及時送醫、送對醫」都是直接影響患者日後的復原狀況。

就是因為搶救腦中風刻不容緩，所以快速辨別徵兆、選擇正確的就醫途徑為首要之務。有鑑於此，台灣腦中風學會更在地化國際腦中風FAST的衛教標語，發展台灣腦中風徵兆的動態評估指標「微笑、舉手、說您好」，融入後疫情時代日常生活中：

微笑：Face-突然間臉歪嘴斜

舉手：Arm-突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬

說你好：Speech-講話不清楚

快打119送醫：Time-記下發生時間，立刻打119送醫

只要「微笑、舉手、說你好」任一個動作無法輕易完成或有異狀時，千萬不要遲疑，盡速記下發生時間，立刻打119送醫才是正確做法。

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(中時新聞網)