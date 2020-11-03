網紅罔腰與朋友一行11人到綠島旅遊，一入住綠島民宿就嫌房間跟照片差很大，直呼是監獄之旅，晚上更喝酒開趴，弄亂民宿，被民宿老闆PO網撻伐，但罔腰強調退房前就清理乾淨，是老闆曬自闖入拍照，不願道歉。對此，罔腰前男友鳳梨出面幫罔腰道歉，連說了8次對不起。

綠島民宿指控，網紅罔腰在IG限時動態破壞他的民宿，還寫下「拆了剛好」的言論，更擅自移動民宿公物，把環境用的很髒亂，因此PO上爆料公社，被大批網友撻伐。然而罔腰卻不願道歉，認為自己退房前就清理乾淨，罔腰男友阿猴也在IG現實動態回嗆，「誰沒年輕過誰沒嗨過？」反而是與罔腰交往多年的前男友鳳梨，出面替罔腰向社會大眾道歉，「對不起，是我沒有控管好她的行為，造成對社會大眾的負面教材，本人在此深感抱歉！」

罔腰前男友鳳梨在臉書PO文中連說了8次對不起，表示罔腰的朋友及男伴素質真的從以前就是這樣，「我沒有要推卸責任，對不起，是我沒有控管好她的行為」，強調會與民宿業者聯絡，負責所有賠償事宜。

有網友就質疑，為何是前男友要出來道歉？鳳梨無奈表示，「公司、品牌會不會連帶受影響？難道我要放任他們這樣？然後受影響？你有想過我有員工要顧嗎？」而罔腰也在稍早發文向民宿道歉了「希望老闆原諒我們，我們還要住兩天」。

圖為罔腰前男友出來道歉。(翻攝自FB)

網紅罔腰與友人將綠島的民宿惡意破壞，業者相當不滿。（圖／翻攝自罔腰IG、就是愛綠島）

(中時新聞網)