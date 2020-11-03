美國部分州別已經進入11月3日，美國東岸新罕布夏州2個小鎮迪斯維爾諾契（Dixville Notch）、米爾菲德（Millfield）率先自午夜開始投票，不過由於小鎮人數極少，分別只有5人及21人投票，開票結果率先出爐，拜登拿下迪斯維爾諾契5張全部選票，川普則在米爾菲德維持領先，囊括16票，拜登拿下5票，目前川普在新罕布夏州以6票差距暫時領先拜登。
美國總統大選3日登場，多數州的投開票所自當日上午6時或7時才對民眾開放，一直開放投票至晚間7時或8時，確切時間依各州規定，投票結束後才會開始計票。
不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，東岸的新罕布夏州有3個小鎮和其他地方都不同，自3日午夜起就開放選民投票，他們分別是迪斯維爾諾契鎮、米爾菲德鎮、以及哈特鎮（Hart's Location），除了哈特鎮因為新冠肺炎疫情延後至3日早上投票外，迪斯維爾諾契鎮與米爾菲德鎮仍維持傳統，午夜時分一過就開始投票。
不過這2個小鎮居民人數極少，迪斯維爾諾契鎮只有12位居民，午夜投票開始後，不一會兒就馬上得知結果，最終拜登拿下所有5張選票，川普拿下0票。
另外米爾菲德鎮的開票結果也馬上出爐，川普則是壓倒性拿下16張選票，拜登囊括5張選票。合併計算2個小鎮的選票結果，川普以16票對上拜登的10票，在新罕布夏州暫時領先拜登6票。
文章來源：Joe Biden takes all 5 votes in tiny township that is one of the first to announce results on Election Day
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。