戲劇男神謝佳見和新生代凱渥男星林輝瑝，在迷你劇《酷蓋爸爸》中組同志家庭，因劇情需要，上週劇組赴同志大遊行拍攝取景，也一併紀錄同婚滿周年。兩人在遊行中穿情侶裝、大方擁吻，一度引起民眾搶拍，紛紛驚呼「謝佳見公開對象了？」「這是他新歡嗎？」，隨後才發現在拍戲，且當時一行30幾個人中，其他演員包括趙逸嵐（小8）、路嘉欣、導演葉天倫、網紅二哥等人，紛紛帶著「新歡」秀恩愛。

《酷蓋爸爸》講述同志家庭育兒的網路劇，當天劇情描述，幾對劇中CP一起帶著小孩參加遊行，主角Damian（謝佳見飾）與男友傑立（林輝瑝飾）看到兒子凱凱在背後跟其他小孩一起玩著，便無所顧忌地享受兩人世界手牽手走著，謝佳見與林輝瑝都表示是第一次參與同志遊行，「我們覺得在這個時間點，以同志家庭的身分參與，即便只是劇中角色，都覺得意義特別重大。」

劇情中凱凱在遊行中走失，Damian和傑立急著和朋友沿路喊「凱凱在哪裡？」參加遊行的民眾還當真問「凱凱是誰？需要幫忙找嗎？」「凱凱是人還是寵物？」意外增加不少「笑」果。最後由活動攤位人員發現帶回，結束一場驚心害怕的走失驚魂。有趣的是幫忙找回凱凱的人即是男孩現實中的生父，由GagaOOLala執行長林志杰客串演出，算是巧妙可愛的安排。

《酷蓋爸爸》是GagaOOLala影音平台原創「Queer Up The Volume同志音樂愛情故事」系列之一，描述在台北經營餐酒館的Damian一直有個「成家育子」的夢想，與YouTuber男友傑立穩定交往2年後，兩人一起走上代孕旅程並順利生下兒子凱凱。直到兒子上了幼稚園，開始面對同儕的好奇與彼此差異、以及家長們的閒言閒語，兩個爸爸必須思考如何向幼小的凱凱解釋「媽媽」是什麼。《酷蓋爸爸》預計明年中於GagaOOLala影音平台首播。

謝佳見與林輝瑝在迷你劇《酷蓋爸爸》中飾演透過代孕得子的「雙帥奶爸」。（GagaOOLala提供）

《酷蓋爸爸》演員，左起小8趙逸嵐、路嘉欣、林輝煌、謝佳見、網路紅人二哥、葉天倫。（GagaOOLala提供）

《酷蓋爸爸》小孩走失橋段，巧妙安排現實中生父林志杰（左）尋回。（GagaOOLala提供）

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