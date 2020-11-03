不堪被婆婆羞辱，媳婦爆走殺害婆婆，印度一名29歲人妻，今年1月結婚，最近也順利懷孕，但她被52歲的婆婆控訴，肚裡的孩子不是兒子的，而是公公的，最後人妻終於受不了，直接拿鐵棍將婆婆爆頭，還迅速焚屍打算滅跡，但仍遭到警方逮捕。

上個月27日，人妻妮姬塔（Nikita Agrawal）與婆婆雷卡（Rekha Agrawal），突然爆發激烈口角，公公隨即打電話通知正在上班的兒子迪帕克（Dipak），要他馬上回到位於古吉拉特邦戈塔的家，迪帕克回家後，發現妻子將自己鎖在房間裡，不管怎麼呼喊，她就是不肯開門。

迪帕克只好從房間天窗爬進去，卻看到母親頭破血流、全身是血躺在地上，且頭部還有胸部，都有火燒過的痕跡，但妮姬塔否認殺害婆婆，僅說不知道是誰下的毒手，而迪帕克也只能先報警處理。

警方將妮姬塔帶回警訊問，而妮姬塔依然不斷強調人不是她殺的，至於全案詳細情形，仍有待警方進一步調查釐清，目前被妮姬塔依謀殺罪名起訴，婆婆雷卡的詳細死因，必須等到驗屍報告出爐才能得知。

(中時新聞網)