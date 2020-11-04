眾所矚目的大陸金融科技巨頭螞蟻集團IPO案，原本要在明天掛牌上市，卻在昨天突然喊卡，令外界大感震驚。美媒指出，螞蟻集團被譽為是大陸的摩根大通，預定將進行史上規模最大的IPO，共計約350億美元，卻被大陸當局突然喊卡，此舉讓螞蟻集團及其著名創辦人、億萬富豪馬雲的命運突生變數，而馬雲的帝國也正在墜入漩渦。

根據美國財經媒體報導，針對螞蟻集團的上市突然被喊卡，傑富瑞（Jefferies）全球股票首席策略師達比（Sean Darby）表示，這是刻意操作的公共關係作為，過去也曾發生過類似的狀況，即公司的規模過於龐大，超過政府可以接受的程度。

報導指出，螞蟻集團原來是大陸最大的商業成功案例之一，螞蟻集團IPO也將是大陸資本市場發展的重大里程碑，但暫緩上市的決定顛覆了整個局面的發展。

FBB Capital Partners研究主管邁克.貝利（Mike Bailey）認為，這絕對是令人驚訝的消息，如果大陸金融市場的宏觀層面或公司層面有異狀，那將令人憂心。

報導並提到，僅僅十年間，一開始是阿里巴巴旗下公司的螞蟻集團，迅速發展成全球最大的金融科技公司，改變許多大陸老百姓的生活，但它的崛起以及馬雲不斷成長的全球聲譽，也對大陸國有銀行及背後的政治生態造成威脅。

知名專欄作家任淑莉撰文分析，馬雲上月24日在上海的外灘金融峰會上，重砲批評大陸的金融體系，結果現在必須付出非常昂貴的代價。她認為，馬雲當時說話或許有些譁眾取寵，但他說的並沒錯，大陸的銀行確實不願意貸款給小企業，普惠金融根本沒有真正落實。

(中時新聞網)